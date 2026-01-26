El BCE en el radar y su efecto indirecto sobre el oro a través del euro

El Banco Central Europeo (BCE) no fija el precio del oro, pero sí mueve una variable que, para un inversor de la eurozona, puede ser tan importante como el metal: el euro. Cada mensaje sobre inflación y tipos altera expectativas y suele terminar reflejándose en el EUR/USD.

Como el oro se referencia globalmente en dólares, tu rentabilidad en euros es un juego a dos capas: lo que haga el oro en USD y lo que haga el tipo de cambio. Por eso, un mismo rally del oro puede sentirse distinto en una cartera europea.

Lo que decide el BCE y por qué el euro se mueve

La hoja de ruta del BCE es la estabilidad de precios: una inflación del 2% a medio plazo para el conjunto de la eurozona. Ese “a medio plazo” importa porque reconoce que la política monetaria actúa con retardos y que no es eficiente reaccionar a cada vaivén mensual del IPC, solo a la tendencia y a la naturaleza del shock.

Las decisiones se toman en reuniones periódicas del Consejo de Gobierno, en las que se ajustan los tipos oficiales y se orientan las condiciones financieras. El Banco de España resume este funcionamiento y su calendario habitual de reuniones. El BCE explica, además, que sus medidas se transmiten por varios canales y con efectos “largos, variables e inciertos”.

El tipo de cambio es uno de esos canales. El BCE no fija el EUR/USD, pero sí puede influir en él indirectamente. Si el mercado interpreta que los tipos en la eurozona serán relativamente más altos que en otros bloques, el euro tiende a verse apoyado; si anticipa recortes o un tono más acomodaticio, suele perder fuerza.

En diciembre de 2025, por ejemplo, el BCE mantuvo sin cambios sus tres tipos clave y reiteró que la inflación debería estabilizarse en el 2% a medio plazo. En enero de 2026, Reuters recogía un mensaje de continuidad, con el mercado pendiente de lo que puede pasar en Estados Unidos y cómo esa interacción puede afectar al euro. Cuando Frankfurt no sorprende, el EUR/USD se queda más dominado por los diferenciales globales de tipos, por el apetito por riesgo y por shocks externos, como la energía, la geopolítica, o las noticias sobre la Reserva Federal.

Cómo el euro “recalcula” el oro para un inversor europeo

La referencia más seguida del oro se expresa en dólares por onza. Para un inversor europeo, el precio relevante es la onza en euros, y ese precio es una conversión: oro en EUR = oro en USD / (EUR/USD). La consecuencia es inmediata: si el euro se aprecia, el oro puede abaratarse en euros aunque no cambie en dólares; mientras que si el oro se deprecia, el oro puede encarecerse en euros incluso con un oro lateral en USD.

A esa mecánica se suma un patrón macro conocido: el oro rinde mejor cuando caen los rendimientos reales y cuando el dólar pierde fuerza. El World Gold Council destaca el papel cíclico de los tipos reales y del dólar como motores del comportamiento del oro. Y el LBMA ha documentado, recientemente, correlaciones negativas elevadas entre el oro y el índice dólar, consistente con la idea de que un dólar flojo suele apoyar al metal.

En enero de 2026, Reuters informó de máximos históricos del oro cerca de 4.600 dólares por onza en un contexto de apuestas de recortes de tipos en EEUU y elevada incertidumbre. El Financial Times, por su parte, describió un episodio donde las dudas sobre la independencia de la Reserva Federal pesaron sobre el dólar a la par que subía el oro. Para un inversor de la eurozona, esto es un “tira y afloja”: el oro en USD se ve favorecido por el dólar débil, pero si se fortalece el oro, parte de esa subida se diluye al convertirla a euros.

Qué vigilar para tomar decisiones con el oro desde la eurozona

La primera regla práctica es separar el movimiento en dos capas: metal y divisa. Mira el oro en USD, el oro en EUR y el EUR/USD, y atribuye el cambio. El World Gold Council ofrece series del oro en distintas monedas que facilitan esa comparación.

Después, piensa en escenarios de divergencia entre los distintos bancos centrales. Si el BCE se mantiene estable mientras la Fed recorta, el diferencial puede favorecer al euro y moderar el oro en euros, incluso si el oro en dólares se ve apoyado por rendimientos reales a la baja. Si el BCE endureciera el tono, el euro podría ganar fuerza y el freno en EUR sería mayor a corto plazo. En el caso de un shock global de refugio, el oro subirá en casi cualquier divisa, pero el resultado en euros siempre dependerá de si el euro actúa como refugio o se debilita por la tensión financiera.

Si operas a corto plazo, mira la volatilidad del EUR/USD antes de entrar siempre.

La parte operativa también cuenta: oro sin cobertura implica exposición al dólar; oro con cobertura reduce el impacto del EUR/USD, pero renuncia a ese “extra” cuando el euro se debilita. Con ese marco, la previsión del precio del oro deja de ser un número único y se convierte en un rango condicionado por supuestos.

Y mantén siempre presente la relación entre inflación y tipos de interés: es el núcleo que decide si los rendimientos reales aprietan o liberan al oro, y también ayuda a leer al BCE más allá del titular. Con el BCE en el radar, en el fondo estás siguiendo al euro, y el euro es el canal que puede hacer que el mismo oro se comporte de manera distinta dentro de la misma cartera.