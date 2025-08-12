Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Con la puesta en marcha de la zafra langostinera en la Zona de Veda Permanente para Juveniles de Merluza (ZVPJM), la reactivación de los puertos fue en consonancia. Actualmente la mayoría de la flota se concentra en la Subárea 8 con muy buenos resultados. La misma se encuentra contigua a las subáreas 4 y 5 que están siendo prospectadas y también con alta concentración del crustáceo. Esto hace que, hasta el momento, los resultados de capturas son más que satisfactorios e incluso llena de optimismo a la flota merlucera que vio incrementada su cuota de bycatch de langostino dentro y fuera del área de Veda.

De 12 a 82 tangoneros

Por estas horas se registran 82 barcos con redes tangoneras operando en las tres subáreas habilitadas: la 8, la 12 y la 14. con lances de hasta 12 toneladas del crustáceo, por lo que cada barco promedia entre las 40 y 50 tonelaas diarias, de especímenes de tallas grandes y baja presencia de merluza acompañante.

En tanto que en las subáreas que están siendo prospectadas, se han encontrado, ahora, rendimientos similares a los del año pasado, con capturas de entre 4 y 5 toneladas por hora y en su mayoría de talla L1. Por lo que la flota se congrega en la subárea 8 a la espera de la habilitación de las subáreaas 4 y 5 por parte de las autoridades pesqueras.

El Argenova 23 ingresó al puerto de Deseado este lunes por la noche con 93 tn de langostino.

Reactivación de puertos

Tras la parálisis inicial de la zafra langostinera, resuelto el conflicto sindical finalmente la reactivación portuaria, comenzó a dar sus primeros signos positivos, en ciudades como Puerto Madryn y Rawson en Chubut y Puerto Deseado en Santa Cruz. Este lunes por la noche, madrugada del martes, la localidad deseadense vio el ingreso de los primeros barcos tangoneros, que marcó el inicio real de una temporada que, pese al fuerte retraso en su inicio, promete recuperar bastante las pérdidas.

De hecho, el el puerto de Deseado, ingresaron los buques Pesqueros ARGENOVA 23, ARGENOVA 2, EMPESUR 7, EMPESUR 6, ARGENOVA 4, ARGENOVA 1 y ARGENOVA 6; para ser descargados por parte de los operarios de la estiba. El primero de ellos trajo a puerto 93 toneladas de langostino.

En el caso de los fresqueros de altura ingresan, están ingresando al puerto de Rawson y otros puertos como Camarones con langostino fresco que luego se distribuye a plantas de procesamiento. En Puerto Madryn, los muelles 4, 5 y 6 del muelle Almirante Storni han registrado un aumento en la llegada de congeladores y fresqueros, recuperando así la actividad habitual que se había visto interrumpida por el conflicto. Además, en el muelle Comandante Luis Piedra Buena también se registran desembarques importantes, reflejo del resurgimiento de la actividad.

En Puerto Madryn se vive la reactivación portuaria con la llegada de los langostineros.

Recuperar lo perdido

Y aunque se estima, comparando con las capturas de un año antes, que se dejaron de pescar unas 50 mil toneladas durante el período de parálisis, a una semana de la apertura oficial de la actividad, todo indicaría que un gran porcentaje de esa captura podrá ser “recuperada” durante el resto de la zafra, que se extenderá hasta mediados de octubre, con el consecuente beneficio para toda la cadena productiva.

En aras de esa “recuperación”, el Consejo Federal Pesquero permitió duplicar el tope de capturas. Cabe recordar que el artículo 10 de la Resolución 7/2018 establece que cuando las capturas totales de langostino alcancen el promedio de capturas de los últimos diez años, las autorizaciones de captura limitadas en cantidad se incrementarán en un 100%, para todas las jurisdicciones.

Como este año es probable que, por la reducción del tiempo de duración de la zafra, no se alcance dicho promedio, la subsecretaría de Pesca propuso que esta multiplicación se aplique “desde este momento”. Algo que fue aprobado por unanimidad del pleno del Consejo. Esto además se fundó en la aceptación por parte del INIDEP, el que consideró que “por las condiciones particulares de esta temporada no se esperaría un impacto biológico negativo significativo con su implementación”.

