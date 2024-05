Durante el fin de semana pasado se jugó una nueva fecha de futsal caletenses correspondiente a la Asociación de Fútbol de Salón (AFUSA) de Caleta Olivia.

Los encuentros fueron disputados en el Complejo Municipal y en el gimnasio Mirta Reartes ante una gran cantidad de público en las gradas. Cabe resaltar que la entrada cuesta tan solo 500 pesos, en cualquier categoría, esto es una ventaja al ver los gimnasios repletos, más aún en etapa de definición.

La programación para los cruces que ya están confirmados y se dará a conocer este jueves.

División de Honor

Esta división disputó su última jornada de la fase regular, esta temporada se jugó con dos zonas de ocho equipos cada una, los primeros cuatro avanzaron a los cuartos de final. La zona “A” quedó de la siguiente manera; 1° Roller Center, 2° Ciclón, 3° Gregores Futsal “B”, 4° Deportivo Patagónico, 5° Gregores Futsal “A”, 6° Defensores de Malvinas, 7° Los Amigos y 8° C.A.A.V.

Mientras la zona “B” quedó así; 1° Sindicato Petrolero, 2° Los Amigos FC, 3° Rotary 23, 4° La Reserva, 5° Camioneros, 6° Atlético 132, 7° Club 3 de Febrero y 8° Mateo Futsal.

Así mismo, los cruces quedaron de la siguiente manera: Sindicato Petrolero vs. Deportivo Patagónico, Ciclón vs. Rotary 23, Roller Center vs. La Reserva y Gregores Futsal “B” vs. Los Amigos FC.

El goleador de la División de Honor es Emiliano Castro de Atlético 132 con 13 goles, le sigue Lautaro Pérez de Rotary 23 con 12. Luego hay una larga lista de jugadores con 8 y 7 tantos.

Principal A

La segunda categoría del futsal caletense contó con cuatro zonas de ocho equipos cada una, lo que hace que los cruces sean desde a partir de los octavos de final. Los líderes de los grupos fueron los siguientes; Universitario “B“, Pasillo Futsal, O-12 y Atlético Caleta.

Los cruces se darán de la siguiente manera: Universitario “B” vs. Atlético Mirador, Palermo vs. La Liga, O-12 vs. Piratas Futsal, Escuela Municipal Pirañas vs. Mateo Futsal “B”, Atlético Caleta vs. La Puntual, Deportivo Deportivo PV vs. La Zona, Pasillo Futsal vs. San Justo y Importodo vs. Cañadón Seco.

El goleador de la Principal A es Miguel Ocampos de Cañadón Seco con 13 goles, le siguen José Romero y Juan Gravano de Pasillo Futsal con 11.

