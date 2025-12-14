El Torneo Regional Federal Amateur entra en una etapa decisiva este fin de semana con el inicio de la Tercera Ronda en la Región Patagonia, donde varios equipos chubutenses serán protagonistas. Los partidos de ida se disputarán este domingo 14 de diciembre de 2025, mientras que las revanchas están programadas para el 21 de diciembre, en una instancia clave rumbo a la definición por el ascenso.

Moreno recibe a Villalonga en Puerto Madryn

Uno de los encuentros más esperados será el que protagonizarán J. J. Moreno de Puerto Madryn y Villalonga, en una serie interprovincial de alto voltaje. El conjunto madrynense comenzará la llave como local este domingo, con la intención de sacar ventaja antes de definir la clasificación como visitante.

El partido se jugará en Madryn desde las 16:30 horas y contará con transmisión en vivo de Canal 12, lo que genera una gran expectativa entre los hinchas del “Aurinegro”, que sueñan con seguir avanzando en el certamen federal.

Clásico comodorense: CAI vs Jorge Newbery

El otro gran foco estará puesto en Comodoro Rivadavia, donde se disputará un verdadero clásico petrolero entre la Comisión de Actividades Infantiles (CAI) y Jorge Newbery. Este cruce garantiza la presencia de un equipo chubutense en la próxima ronda del Regional Amateur.

El partido de ida se jugará con la CAI como local, en una serie que promete intensidad, historia y un marco importante de público, considerando la rivalidad entre ambos clubes.

Acción en Santa Cruz y Tierra del Fuego

En Río Gallegos, el Atlético Boxing Club recibirá este domingo al Atlético de Puerto San Julián, en el primero de los dos partidos que definirán cuál de los equipos santacruceños continuará en carrera.

El ganador de esta serie enfrentará luego al vencedor del duelo entre los dos Camioneros de Tierra del Fuego.

Todos los cruces de la Tercera Ronda – Región Patagonia

Camioneros (Ushuaia) vs. Camioneros (Río Grande)

Boxing Club (Río Gallegos) vs. Atlético de Puerto San Julián

CAI (Comodoro Rivadavia) vs. Jorge Newbery (Comodoro Rivadavia)

J. J. Moreno (Puerto Madryn) vs. Villalonga (Buenos Aires)

La Amistad (Cipolletti) vs. Independiente (Neuquén)

San Patricio (Neuquén) vs. Estudiantes (Bariloche)

Alianza (Neuquén) vs. Regina (Villa Regina)

Deportivo Roca vs. Sportsman (Lamarque)

Cómo continúa el Torneo Regional Federal Amateur

Cuarta Ronda

Ida: 4 de enero de 2026

Vuelta: 11 de enero de 2026

Cruces:

MIRA TAMBIÉN

A: Ganador del cruce 2 vs Ganador del cruce 1

B: Ganador del cruce 4 vs Ganador del cruce 3

C: Ganador del cruce 5 vs Ganador del cruce 6

D: Ganador del cruce 8 vs Ganador del cruce 7

(Locales en el partido de ida)

Quinta Ronda

Ida: 18 de enero de 2026

Vuelta: 25 de enero de 2026

Ganador de A vs Ganador de B

Ganador de D vs Ganador de C

Sexta Ronda – Final de la Región Patagonia

Ida: 1 de febrero de 2026

Vuelta: 8 de febrero de 2026

El campeón de la Región Patagonia se clasificará a las instancias finales del torneo y quedará un paso más cerca del ascenso al Torneo Federal A, objetivo máximo de todos los equipos que siguen en competencia.