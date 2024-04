Los delegados de las Primeras A y B se reunieron este martes por la noche y lanzaron la programación para la 18° fecha de estas dos categorías. Las canchas donde se jugarán estos partidos serán en la Enrique Pino, El Cóndor y “Flecha” Vera de Independiente de Río Gallegos.

Mientras tanto la Asociación Independiente del Fútbol de los Barrios lanzará la programación para las Primeras C y D este jueves. Todas las categorías se encuentran muy peleadas, cada una tiene lo suyo y todo se definirá en las últimas jornadas.

Primera A

Esta categoría cuenta con un puntero, y es UPP, de muy cerca de sigue Deportivo Cristal. Y un poco más atrás pero sin perder pisada se encuentra Belgrano que viene de ganar el clásico barrial ante Deportivo Junín por 3-0. El “Lobo Petrolero” se medirá frente a Vial Santa Cruz, mientras la “Furia Roja” hará lo propio ante Olimpia en un partidazo. Y el “León” se enfrentará a Los Halcones en otro duelo crucial. Esta categoría jugará todos sus encuentros en la Enrique Pino.

Programación, Sábado: 13:00 Halcones vs. Olimpia, 15:00 Vial Santa Cruz vs. Unión Petroleros Privados, 17:00 Alianza Sur vs. Juventud Petrolera, 19:00 Deportivo Palermo vs. Jorge Newbery y 21:00 José Honorio Ortega vs. Camioneros.

Ya el domingo se enfrentarán: 13:00 Deportivo Junín vs. Club 240, 15:00 El Cóndor vs. Sol de América, 17:00 Deportivo Cristal vs. Olimpia, 19:00 Martín Güemes vs. La Kuadra y 21:00 Car Mar vs. Lamadrid.

Primera B

Mientras tanto en esta categoría se definirá entre Amistad y Deportivo Chaco, primero y segundo respectivamente. Y en esta fecha se enfrentarán entre sí. El puntero llega con bajas sensibles tales como las de Alexis Caro, Nahuel Alegre y el cuerpo técnico; Darío López y Maximiliano Pérez.

El sábado jugarán en simultaneo en dos canchas distintas, en El Cóndor e Independiente: Huracán vs. Dorados FC, Deportivo Juniors vs. Juventud Santacruceña, Amistad vs. Chaco, Carboneros vs. San Martín, Desamparados vs. Unión Santiago y Globito vs. Atlético 23 RG.

Ya el domingo en la cancha de El Cóndor se medirán: 11:00 Tigre vs. Villareal, 13:00 Cachorros vs. San Benito, 15:00 Orteguita Juniors vs. Petrel y 17:00 Espartanos vs. Estrella del Este.