Lo que le queda a Hispano por delante Luego del último encuentro como local, Hispano inicia la ultima gira de la etapa regular en la Liga Argentina

Luego del último encuentro disputado en el gimnasio Eva Peron de Río Gallegos, el equipo de Hispano Americano se prepara para viajar a la ciudad de Buenos Aires donde iniciará la última gira de la fase regular, enfrentando en primer término a Racing de Avellaneda en el Centro Deportivo de esa institución el próximo 2 de Marzo a las 20 horas.

Cabe recordar que en dicho conjunto militan dos ex celestes como Sebastián Mignani y como Gonzalo Torres, conjunto que venció ampliamente (por 40 puntos) a los celestes hace poco tiempo en plan de visitantes, por lo que como locales tendrán supremacía sobre los de Castro por lo menos en lo previo.

Luego el día 4 de Marzo Hispano tiene una chance formidable de volver al triunfo cuando enfrente al Deportivo Pilar quien figura último en la zona y es candidato a pelear por la permanencia, porque los celestes de obtener un buen resultado, estarán ya afuera de esa contingencia siempre y cuando se lleven una victoria del “Javier Peverelli” pilarense.

Dos días después otro enfrentamiento de proporciones pondrá a los celestes frente a los de Tomás de Rocamora, otro encuentro que puede ser favorable a los galleguenses si mantienen la hegemonía que han mostrado en algunas oportunidades y esto será en el “Julio César Paccaguella” el día 6 de Marzo a las 21 horas y luego quedará solamente enfrentar al último rival de esta semana, al líder granate de Lanús que ganó “caminando” esta última semana sin muchas exigencias.

Aquí se habrá terminado la fase regular y comenzarán a jugarse los Play Off, donde por ahora Hispano aparece a todas luces integrado para disputar esta etapa aunque aún se desconoce su rival toda vez que no se han determinado finalmente las posiciones finales, por lo que habrá que esperar los próximos resultados y de quedar ubicado en la posición actual, la suerte podría volver a hacerle enfrentar con Lanús, pero aún no esta todo dicho ni mucho menos.