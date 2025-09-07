Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Con más del 80% de las transacciones bancarias realizadas por canales digitales, según la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), el principal desafío del sector financiero consiste en garantizar operaciones rápidas y ágiles.

Si bien existen denuncias por estafas virtuales, estas alcanzaron un récord en Argentina en 2024, con más de 34 mil reportes de delitos informáticos, lo que implicó un aumento del 21,1% respecto de 2023, de acuerdo con la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFFICI), dependiente del Ministerio Público Fiscal.

Entre las modalidades más habituales se ubicaron los fraudes en línea (63%), la usurpación de identidad (13,5%) y el acceso ilegítimo a cuentas (8,3%), según detalla el informe.

En este contexto, se advirtió que 6 de cada 10 fraudes financieros tienen su origen en el robo de credenciales o la suplantación de identidad, lo cual convierte a la autenticación en tiempo real en el nuevo perímetro de seguridad para la banca digital.

Por este motivo, los métodos tradicionales, basados en contraseñas y validaciones estáticas, ya no resultan suficientes frente a la sofisticación de los ataques actuales.

“La identidad digital se transformó en el corazón de la relación entre bancos y clientes. Cada vez que un usuario accede a su aplicación o efectúa una transferencia, la organización necesita estar 100% segura de que se trata realmente de él. Esa validación continua es la que permite proteger al banco del fraude y al usuario de perder su confianza en el sistema”, explicó Diego del Castillo, Director de Banca y Servicios Financieros de Snoop Consulting.

De esta manera, los bancos que consigan integrar seguridad y experiencia sin fricciones serán los que logren consolidar la confianza de sus clientes en el largo plazo. La identidad digital, subrayan los especialistas, no es únicamente una cuestión tecnológica: constituye la base de la relación entre las entidades financieras y sus usuarios en la era digital.

“Actualmente, gracias a la inteligencia artificial, contamos con algoritmos y herramientas lo suficientemente avanzadas para reconocer a la persona en tiempo real, reduciendo la fricción al momento del pago pero garantizando mayor seguridad y trazabilidad. Es posible saber con más precisión que la persona que pagó fue realmente la que dijo ser”, concluyeron.