En un contexto económico marcado por la volatilidad de los recursos, las transferencias de fondos de la provincia de Santa Cruz a sus municipios experimentaron una recuperación en julio de 2025, aunque todavía enfrentan desafíos para igualar o superar los niveles de hace un año. Un análisis detallado de los datos publicados por el Ministerio de Economía de la Provincia en su sitio web, revela las claves de estos movimientos y su impacto en las localidades santacruceñas.

Incremento mensual, pero caída interanual significativa

El conjunto de las 20 localidades de Santa Cruz recibió en julio un total de 18.061,29 millones de pesos en concepto de coparticipación. Esto representó un aumento del 5,08% respecto de junio ($17.187,69 millones), superando en más de dos veces la inflación intermensual estimada (1,8%).

Sin embargo, en comparación con julio de 2024 ($14.086,81 millones), la caída alcanza el 12%, reflejando una disminución en términos reales que se debe principalmente a la reducción en las regalías hidrocarburíferas y en la recaudación provincial.

¿Qué impulsó la recuperación en julio?

La mejora en las transferencias a los municipios fue impulsada principalmente por:

Mayor recaudación propia provincial: Las transferencias basadas en la recaudación propia crecieron un 7,6% en términos intermensuales, pasando de $8.936,53 millones en junio a $9.611,99 millones en julio.



Las transferencias basadas en la recaudación propia crecieron un 7,6% en términos intermensuales, pasando de $8.936,53 millones en junio a $9.611,99 millones en julio. Aumento en las transferencias nacionales: Las transferencias por coparticipación federal de impuestos (CFI) alcanzaron los $6.708,42 millones, un 4,5% más que en junio, permitiendo que las localidades recibieran recursos en línea con la inflación del período.

Mientras tanto, las regalías hidrocarburíferas, que tradicionalmente representan un ingreso clave para la provincia, mostraron un fuerte retroceso, tanto mensual como interanual.

El peso de las regalías hidrocarburíferas y su impacto

Las transferencias por regalías hidrocarburíferas en julio de 2025 totalizaron $1.740,66 millones, una disminución del -4,9% en términos nominales respecto de junio y una caída cercana a los -7 puntos en términos reales. En comparación interanual, el crecimiento fue sólo del 5%, muy por debajo de la inflación proyectada del 39% para el período, reflejando la disminución en la producción y los precios del petróleo y gas.

Este descenso en regalías afecta directamente la capacidad de inversión y de gastos de los municipios, que dependen en buena medida de estos recursos para financiar obras y servicios básicos.

Perspectivas y desafíos

A pesar de la recuperación en julio, las cifras muestran que las transferencias a municipios siguen por debajo de los niveles de hace un año, en términos reales. La reducción en los ingresos por regalías y la desaceleración en la recaudación provincial representan un desafío importante para la planificación y ejecución de la provincia y de las localidades.

El incremento en las transferencias nacionales y recaudación propia refleja una mejora en la economía local, pero aún no alcanza para compensar las pérdidas en recursos hidrocarburíferos. La tendencia indica que, si bien hay signos de recuperación, la Provincia y los municipios de Santa Cruz enfrentan un escenario que aún es muy volátil.

