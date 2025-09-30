Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El presidente Javier Milei firmó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 697/2025, publicado en el Boletín Oficial, que autoriza el ingreso de tropas extranjeras al territorio nacional para realizar ejercicios militares conjuntos con la Armada Argentina. La medida habilita la llegada de un contingente de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos que participará del operativo “Tridente”, entre el 20 de octubre y el 15 de noviembre, en Mar del Plata, Bahía Blanca y Ushuaia.

La novedad central es que, pese a que la Constitución Nacional establece que la aprobación de este tipo de acciones corresponde al Congreso (artículo 75), el Ejecutivo decidió avanzar vía decreto luego de enviar un proyecto al Parlamento sin obtener respuesta.

En los considerandos, el Gobierno justificó que “la naturaleza excepcional de la situación planteada hace imposible seguir los trámites ordinarios previstos en la Constitución nacional”.

“Tridente”

El proyecto se originó con una nota de la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires y detalla que el propósito es “la implementación de intercambios, integración entre componentes y entrenamientos que constituyen una herramienta clave para el fortalecimiento de las capacidades actuales de las Fuerzas Navales Especiales”.

En esa línea, los entrenamientos incluyen el apoyo de diversas unidades argentinas con el fin de mejorar la interoperabilidad entre fuerzas y aumentar la capacidad de defensa en espacios estratégicos nacionales, tanto marítimos como terrestres.

Gustavo Melella, gobernador de Tierra del Fuego.

Rechazo de Tierra del Fuego

El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Mellela, señaló en una entrevista radial que rechazan “cualquier base militar extranjera, sea del país que sea. Es perder soberanía. No aceptamos ni rusa, ni chinas, ni estadounidense, alemanas, ni japonesas“.

“Seguimos entregando soberanía a los Estados Unidos, socio estratégico de Inglaterra. Son tan cipayos que no les importa nada“, concluyó.

Asimismo un fuerte repudio sufrió el candidato a diputado nacional por Tierra del Fuego por La Libertad Avanza, Miguel Rodríguez, manifestó su acuerdo con la creación de una base militar de Estados Unidos en Ushuaia, minimizando el impacto histórico y político de la presencia extranjera en el Atlántico Sur.

El frente Defendamos Tierra del Fuego, expresó su más enérgico rechazo a las declaraciones del candidato: “La sola posibilidad de habilitar la instalación de una base militar estadounidense en Ushuaia no sólo implicaría un acto de entrega de nuestro territorio, sino que además colocaría a Tierra del Fuego como un objetivo estratégico de alto valor para organizaciones terroristas internacionales, exponiendo a toda nuestra comunidad a riesgos inadmisibles”.

Asimismo, calificaron como “preocupante la obediencia ciega de un candidato local a un proyecto nacional que pretende entregar la soberanía al mejor postor, sacrificando la integridad de nuestra provincia y la seguridad de nuestro pueblo en nombre de la especulación financiera y la subordinación política”.

