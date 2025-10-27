Fuerza Santacruceña se impuso en las elecciones para diputados nacionales de este domingo y consiguió dos de las tres bancas en disputa por Santa Cruz: una para Juan Carlos Molina y otra para Moira Lanesan Sancho. Tras el triunfo y en el marco de las actividades realizadas en Río Gallegos por los 15 años del fallecimiento de Néstor Kirchner, la legisladora electa dialogó con La Opinión Austral y expresó: “Las sensaciones son de agradecimiento a los vecinos y las vecinas que nos confiaron su voto, a los compañeros y compañeras, a la militancia”.

A partir de las 17 comenzaron los actos conmemorativos en el mausoleo ubicado en el cementerio de la capital provincial, donde descansan los restos del expresidente. En ese contexto, un móvil de este medio se acercó a Lanesan para conocer su perspectiva luego de los resultados del 26 de octubre. “Fue una campaña muy austera, recorrimos cada una de las localidades de Santa Cruz y pusimos el foco fuertemente en la zona norte, donde están sufriendo una demanda muy grande, no solamente de trabajo, sino de salud, de educación y de comida”, dijo.

También señaló que “era una campaña en la que nos teníamos que ocupar de toda la provincia. Nos ocupamos, acompañamos, gestionamos, escuchamos, planificamos y proyectamos lo que queremos para todos los santacruceños y santacruceñas a partir del 10 de diciembre en adelante”.

Subrayó además que “el pueblo santacruceño votó a favor del kirchnerismo, y vos podés llegar a tener diferentes puntos de vista y diferentes tipos de votantes, pero lo que hoy se está viviendo en toda Santa Cruz creo que lo estamos viviendo todos nosotros. Me parece que hay que trabajar, gestionar, hay que llamar a la unión, al gobierno provincial, hay que empezar a gestionar lo que hoy está sucediendo. Hay que articular desde todos los lugares, no importa el partido en el que vos estés hoy”.

Moira Lanesan Sancho se sumó a los actos en Río Gallegos a 15 años de la muerte de Néstor Kirchner. Foto: José Silva/La Opinión Austral.

Para Lanesan, el crecimiento de la provincia requiere un esfuerzo conjunto: “De esta nos vamos a levantar todos juntos. Si no lo planificamos, si no lo proyectamos, si no ponemos la garra adelante, realmente no va a haber un futuro en salud, en educación, en los jubilados, en todo lo que es el área de la discapacidad. Tenemos que estar acá para proyectar todos juntos. Es un laburo de todos los santacruceños y santacruceñas”.

Consultada sobre si imaginaba llegar al Congreso Nacional, reflexionó: “Uno siempre en el fondo de su corazón quiere trabajar en pos de un proyecto que quieren apagar, que quieren no pensar. Tu primer terreno, tu primera casa, el acceso a la salud, el acceso a la educación pública los tuvimos gracias a este gobierno, y son cosas que hoy pasan, que son circunstancias”.

Para finalizar, afirmó: “Voy a tener que trabajar en volver a reconstruir las leyes que estaban en pos del beneficio de los emprendedores y las pymes, que hoy no las tenemos con la Ley Bases. Y, por supuesto, siempre abierta a la unidad. El trabajo es colectivo, una familia no se sostiene individualmente. Llamo a la articulación porque si no gestionamos juntos, no va a ser tan fácil”.