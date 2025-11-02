Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Luego del respaldo electoral que recibió La Libertad Avanza el pasado 26 de octubre en las elecciones de medio término, el gobierno de Javier Milei se encamina para avanzar en el tratamiento del Presupuesto 2026 en el Congreso de la Nación.

En este escenario, la propuesta de las diferentes leyes de emergencia de financiamiento universitario no prosperaron y fueron diferentes sectores los que manifestaron su preocupación por el futuro de la educación superior pública en Argentina.

ADIUNPA

La Asociación de Docentes e Investigadores de la UNPA participaron del congreso extraordinario de CONADU Histórica -federación sindical que nuclea los gremios de base-, espacio en el que se “debatió la coyuntura nacional tras las elecciones y las medidas del gobierno de Milei, que pretende imponer reformas laborales, tributarias y jubilatorias regresivas”.

“Las asociaciones de base llevaron sus mandatos para definir el plan de acción gremial en defensa del salario, el presupuesto y la universidad pública“, señaló el gremio universitario. Se recuerda que mediante el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), los docentes elevaron al Congreso un proyecto de financiamiento que contemple mayor flujo de financiamiento para las actividades académicas y una urgente recomposición salarial.

Fernando Cortez (ATUNPA) y Karina Dodman (ADIUNPA). (Foto: José Silva/La Opinión Austral).

La otra federación sindical nacional de base, CONADU, concretó un plenario de secretarias y secretarios generales. “Tras un extenso intercambio se decidió realizar una consulta en todos los sindicatos de base para la construcción de medidas federales que sostengan y refuercen el plan de lucha en defensa de la recuperación salarial, la demanda por la apertura de las paritarias, por la implementación de la Ley de Financiamiento y el Presupuesto 2026″.

“A partir del 10 de diciembre se abre un panorama aun más complejo. No se trata solamente de la cuestión universitaria: vienen por nuestros sindicatos, por nuestro sistema previsional y por todos los derechos laborales. Va a ser una pelea muy difícil y desde la comunidad universitaria tenemos que instalar que la discusión sigue viva, que nosotros no bajamos las banderas y que estamos dispuestos a comenzar el año 2026 con una lucha contundente”, señaló Carlos De Feo, secretario general de CONADU.

Carlos Linares, senador nacional por Chubut.

Congreso

Por su parte, el senador de Chubut, Carlos Linares, precisó por redes sociales que en la Comisión de Educación y Cultura del Senado recibieron en la última semana a “docentes, estudiantes, especialistas en educación, ONGs y referentes del sistema universitario con quienes analizamos el presupuesto educativo del Presupuesto 2026”, “vemos con mucha preocupación la reducción de la inversión educativa por parte del Estado en el Proyecto de Ley de Presupuesto 2026 presentado por el Gobierno nacional”.

“El proyecto busca derogar artículos de leyes que establecen referencias de financiamiento en educación, ciencia y tecnología: artículo 9° – Ley 26.206: establece un piso del 6% del PBI para educación, artículo 52° – Ley 26.058: garantiza un fondo de Educación Técnico-Profesional no inferior al 0,2% de los ingresos corrientes del presupuesto” y “los artículos 5°, 6° y 7° – Ley 27.614: disponen el incremento progresivo del presupuesto en Ciencia y Técnica hasta alcanzar el 1% del PBI en 2032″.

Además, explicó que “se suprimen los programas de Fortalecimiento Edilicio de Jardines Infantiles y el Fortalecimiento Territorial y Acompañamiento de Organizaciones Educativas”.

Asimismo, la “gestión y asignación de becas estudiantiles presenta una caída del 81% con relación al presupuesto 2023”, “el Programa Acciones de Formación Docente disminuye un 73% respecto a 2023″, “el Programa Infraestructura y Equipamiento se recorta un 84% respecto a 2023″, “el Programa de Desarrollo de la Educación Superior (Universidades) cae un 33% respecto al presupuesto 2023″, “el Programa de Innovación y Desarrollo de la Formación Tecnológica se reduce un 88% respecto a 2023″ y “se elimina el Programa de Educación Sexual Integral”.

“Ante este abandono por parte del Estado de su lugar de garante del derecho a la educación, y la profundización de las desigualdades, dejando de lado a la educación como prioridad del desarrollo argentino, es que vemos imposible acompañar un proyecto de estas características”, cerró su posteo el senador chubutense.

Ana María Ianni, diputada de la Nación por Unión por la Patria.

Por su parte, Ana María Iani, diputada nacional que representa a Santa Cruz, precisó que participó de las “reuniones en las que distintos funcionarios del Gobierno Nacional expusieron sobre el Presupuesto 2026”.

“Pasaron por el Congreso la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el secretario de Educación, Carlos Torrendell; el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez; y el ahora canciller Pablo Quirno, quien hasta hace pocos días ocupaba la Secretaría de Finanzas, entre otros funcionarios”, repasó.

“Más allá de las presentaciones formales, persisten las mismas preocupaciones: un Presupuesto que no explica cómo se sostendrán áreas sensibles como la educación, la seguridad o el desarrollo productivo. Los funcionarios no dan respuestas concretas y el rumbo económico sigue concentrando recursos mientras ajusta sobre las provincias, la educación pública y el trabajo argentino”, concluyó.