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El gobierno nacional acordó incorporar el tratamiento de la Ley Penal Juvenil al temario de sesiones extraordinarias. Al respecto se confirmó que la norma será debatida junto con el Proyecto de Modernización Laboral impulsado por el Gobierno Nacional.

Sobre este tema opinó en las últimas horas el diputado nacional por la provincia de Santa Cruz, Juan Carlos Molina (Fuerza Patria), quien durante al menos tres décadas trabajó, a través de la Fundación Valdocco, con pibes y pibas que venían de contextos complejos.

“La actual ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva (una Bullrich con un poco de mejor oratoria), se pasea por los canales y los medios anunciando que gracias a ellos bajó el delito en todo el país”, afirmó el legislador nacional.

“Nuestra Constitución, en su artículo 18 indica que las cárceles son por seguridad, no para castigo de los detenidos” dijo Molina.

“Si reconocemos el mérito de esa gestión, ¿por qué el Gobierno busca crear un nuevo enemigo con la Ley Penal Juvenil?” y añadió: “En este contexto, con las leyes actuales y el Poder Judicial actual, las causas iniciadas sobre niños, niñas y adolescentes bajaron un 5,2%”.

“¿Será que buscan instalar un tema no urgente para tapar los verdaderos delitos que comete este gobierno y el Poder Judicial demora en investigar? Libra$, 3% del ANDIS o los despidos, la baja del consumo y el país endeudado”, subrayó Molina.

Juan Carlos Molina: “¿por qué el Gobierno busca crear un nuevo enemigo con la Ley Penal Juvenil”.

Más adelante, sentenció: “No lo decimos nosotros, nuestra Constitución, en su artículo 18 indica que las cárceles son por seguridad, no para castigo de los detenidos (además deben ser sanas y limpias)” y subrayó: “El objetivo (lo dice la Constitución) es resocializar. ¿Vieron el estado actual de las cárceles?”, insistió.

Luego, el cura se siguió haciendo algunas preguntas: “¿Sabemos las dinámicas que ocurren allí en connivencia con funcionarios policiales y el Poder Judicial? ¿Es esa la forma de resocializar a jóvenes?”. Para el diputado, esto no ocurre solo por este gobierno. “Fijémonos en los medios de comunicación; durante los días que vienen van a agarrar un caso que tenga como protagonista a un menor y lo van a repetir hasta el hartazgo”, remarcó.

Molina dijo que desde el oficialismo no van a mostrar ni una sola estadística.

“Lo vas a ver en todas tus redes sociales, van a buscar tu enojo. Pero no pueden mostrarlo con estadísticas: los delitos que tienen como protagonistas a menores vienen bajando. Repito, lo dice la Corte Suprema y lo dice la Ministra de Seguridad. ¿No era que estaban en contra de los relatos?”, manifestó.

Asimismo, dijo que desde el oficialismo no van a mostrar ni una sola estadística. “Y si la muestran, van a ser como esas estadísticas que te dice que nada aumenta en este país y después te toca pagar la comida, la luz, la prepaga, el alquiler y la obra social y vienen todos los meses con más aumento”.

Finalmente, expresó: “Dos realidades: la del relato de este gobierno y la que se vive todos los días en las calles”.

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