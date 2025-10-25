Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Los temas más destacados de este sábado 25 de octubre de 2025

Mañana, todos a votar.

Este domingo desde las 7:00, el Grupo La Opinión Austral realizará una cobertura especial de las elecciones legislativas en toda la provincia.

Golpe al narcotráfico en Río Gallegos.

La División Narcocriminalidad de la Policía realizó cuatro allanamientos simultáneos y detuvo a ocho personas. Secuestraron cocaína, armas y autos con la marca del cartel “Los Delfines del Perú”.

Lázaro Báez seguirá detenido en Ezeiza.

La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia ratificó que el empresario cumpla su condena en el penal bonaerense.

Juicio político a Fernando Basanta.

La Sala Juzgadora de Diputados se reunirá el lunes para tratar el proceso contra el vocal del Tribunal Superior de Justicia.

Pesca: histórico arribo del buque “Norman” a San Julián.

Se desembarcaron 250 cajones de merluza. El proyecto, operado por Santa Cruz Puede, consolida la producción y el empleo local.

Torneo Regional Amateur: triunfo de Independiente de San Julián.

El equipo venció 4-1 a Unión Petroleros en la cancha de Hispano Americano de Río Gallegos, generando la primera gran sorpresa del certamen.

Clásico provincial: Bancruz vs. Boxing.

Los equipos se enfrentan este sábado desde las 15:00 en el estadio “Emilio Pichón Guatti”.

Más de 1.200 DNI pendientes de retiro.

En Río Gallegos y Caleta Olivia, los Registros Civiles informaron que hay documentos que deben ser retirados antes de las elecciones.