Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Gobierno Nacional oficializó un nuevo aumento en las tarifas eléctricas, que vuelve a golpear el bolsillo de los hogares y productores de toda la Patagonia.

A través de una resolución publicada en el Boletín Oficial, Javier Milei dispuso un incremento mensual del 9,44 % sobre los valores de la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Patagonia (TRANSPA S.A.), junto con un ajuste adicional del 2,70 % vinculado a los índices de precios.

Detrás del lenguaje técnico de la resolución, se esconde otro tarifazo brutal que impacta en los sectores más vulnerables y en las economías regionales del sur argentino.

Realidad

El Gobierno vuelve a justificar la medida con el argumento de “corregir los precios relativos”, una frase que ya se transformó en el sello del ajuste libertario.

Pero en los hechos, la energía vuelve a ser un privilegio: mientras las empresas del sector aumentan sus ganancias, las familias patagónicas reciben facturas imposibles de pagar, los comercios cierran y los pequeños productores reducen su actividad para sobrevivir.

La decisión se suma a una larga lista de aumentos aplicados durante los primeros meses de la gestión de Milei. En algunos casos, las boletas de luz ya se triplicaron o cuadruplicaron, sin que exista un plan para contener el impacto social.

El Gobierno nacional, obsesionado con el ajuste fiscal, abandona a las provincias del sur y deja a los usuarios a merced del mercado.

En la Patagonia, el golpe es doble:

El alto consumo energético necesario para enfrentar el frío

La región es la que produce buena parte de la energía y los recursos naturales del país, pero aun así paga los precios más caros.

El “sinceramiento” que promete Milei no es más que un nuevo castigo al pueblo trabajador, que paga con sacrificio el costo de una política económica sin sensibilidad ni equilibrio federal.

MIRA TAMBIÉN