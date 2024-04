Ya en el mes de diciembre, el Gobierno Nacional anunció el ajuste económico en tarifas y subsidios argumentando que había que “sincerar” los precios. En su anuncio, el ministro de Economía, Luis Caputo, había anticipado la reducción de subsidios en materia tarifaria como uno de los objetivos de la cartera.

“Vamos a aplicar una reducción de los subsidios a las tarifas de energía y transporte”, había asegurado. Además, dijo que hoy el Estado sostiene “artificialmente” precios bajísimos en tarifas energéticas y transporte a través de subsidios, detalló en ese entonces. La Opinión Austral ya había anticipado entonces el nuevo cuadro tarifario que impactaría de lleno en el resto del país y, particularmente, en la Patagonia, la zona más frías del país.

La situación no es nueva, de hecho, durante la Presidencia de Mauricio Macri las tarifas eléctricas aumentaron entre 3.400 y 5.500% entre 2015 y 2019, según la categoría y el tipo de consumo, mientras que las de gas se incrementaron en promedio entre 1.300 y 1.500%, con máximos de 1.900%.

En agosto de 2016, en tanto, la Corte Suprema de Justicia anuló el aumento de gas dispuesto por la gestión de Cambiemos: alegó que no se realizaron audiencias públicas pese a que las subas implicaban “un aumento que puede llegar a quintuplicar la tarifa de gas”.

Esta semana, finalmente y tal como dio a conocer La Opinión Austral, el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) publicó en el Boletín Oficial las resoluciones que aprueban los nuevos cuadros tarifarios que rigen para el servicio de gas natural y gas licuado para usuarios residenciales y comerciales. Según esa información proporcionada, en promedio, los hogares de ingresos altos verían aumentar su factura de $2961 a $9271; los de bajos ingresos, de $838 a $2462; y los de ingresos medios, de $1975 a $6375.

Sin embargo, este componente constituye solo uno de los tres factores que impactan en las facturas. Ahora se le sumaron los componentes correspondientes al transporte y la distribución que representan alrededor del 35% del costo total de las facturas. Más el cargo fijo, que regirán a partir del 1 de mayo.

En Santa Cruz

De acuerdo a la Resolución 122/2024 se oficializó el cuadro tarifario que regirá a partir del 1 de mayo para los usuarios de Camuzzi Gas del Sur (que incluye a los de Distrigas por ser subdistribuidora).

De esta manera los usuarios verán incrementadas sus facturas entre un 350% hasta un 590%, dependiendo el nivel que tenga en la segmentación y la cantidad de m3 excedente. Cabe recordar que estos valores son con la Zona Fría vigente, que permite reducir en un 50% el costo del gas más el cargo fijo que se paga.

Durante la audiencia pública convocada por la Secretaría de Energía de la Nación el secretario de Legal y Técnica del municipio de Río Gallegos, Gonzalo Chute, fue conciso al recordar que este nuevo esquema “llevaría a la gran parte de la población de esta ciudad a caer en la pobreza“, en una región donde en invierno las temperaturas rondan en los 15 grados bajo cero.

Esto, aseguró en la oportunidad, “se suma a otras políticas de quita de subsidios como la de transporte público de pasajeros, que ya ha iniciado y que pone en crisis la sustentabilidad en toda la República Argentina del servicio de transporte”.

Y agregó: “Desde la Municipalidad de Río Gallegos llamamos al Gobierno Nacional a rever sus posturas, reflexionar en cuanto a su programa de gestión y acompañar a los argentinos. Los números no cierran solamente en un Excel, sino que tienen que cerrar con la gente adentro y sobre todo con una verdadera perspectiva federal“.

MIRA TAMBIÉN

Mientras que el presidente de Distrigas, Marcelo De La Torre, marcó que “si sacamos el subsidio sobre todo localidades con GLP, las más alejadas del troncal San Martín, será un impacto muy fuerte en la canasta básica de los santacruceños”. Sin embargo, De la Torre, aseguró que desde el Gobierno Provincial “vemos con preocupación las tarifas, sobre todo queremos dejar en claro que nos afectaría de sobre manera que sea intensivo y rápido la quita de subsidios, pero podemos trabajar y articular con Nación para la quita luego del invierno“.

Sin embargo, la quita llegó antes y desde mayo los costos a afrontar serán un verdadero dolor de cabeza. ¿Cómo afrontan los vecinos este panorama? Para ciudades de la Patagonia el cuadro no está fácil. El móvil de La Opinión Austral habló con vecinos para saber cómo impactará en los bolsillos, pero también en los hogares y si, efectivamente, ajustarán con su propia “motosierra” en el hogar.

Apagar todo al salir

Clever, un joven vendedor ambulante, contó al móvil de La Opinión Austral: “A mí me afecta bastante, yo solamente tengo el consumo en mi casa, pero se dispara. Aumenta tres veces más de lo que me viene llegando todos los meses”, relató. Mencionó que, en su trabajo diario, “dependo de la gente, que pare y me compre, y esto es un problema porque se acercan los días fríos y la calefacción es necesaria si o si“.

Otra vendedora ambulante, con sus productos sobre la mesa, contó que “junto al alquiler es un exceso el aumento, así como vamos, es todo un exceso, porque realmente no alcanza para nada“.

“Obviamente igual me va a subir el alquiler porque es un incremento en todo. Ahora va a haber que ahorrar ahora el gas, obvio. Apagarlo cuando uno salga y ver de consumir menos, por decir. Si ponías una pava, ahora tendrás que poner lo necesario, dos tazas, tres tazas, no sé. No utilizar demasiado el gas”, resumió casi con resignación.

A modo de ejemplo, un usuario R3-4 que es considerado, por la segmentación de Nivel 3, que este mes pagó una boleta por $7.390 con el nuevo cuadro tarifario pagará (con idéntico consumo, incluyendo excedentes) u total de $42.730,58.

En este caso fijo, el cargo fijo que, originalmente hasta hoy pagaba $1.920, pasará a costar $35.551,99 el bimestre. Es decir que el cargo fijo que cobran las distribuidoras por “brindar el servicio” sufrió una suba de 1.748% en este caso.

Mientras, en detalle, para el caso de los usuarios de menores ingresos, el impacto en su boleta no es tan alto pero, de igual forma, será fuerte. El cargo fijo para un usuario R1 en este nivel, pasa de $388,99 a $7178,85 lo que implica una suba de 1.745,5%.

MIRA TAMBIÉN