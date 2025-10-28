Una muerte y dos víctimas. Una ecuación que podría parecer extraña, pero que se registró en 2023 en Río Gallegos, cuando un hombre perdió la vida dentro de una concesionaria de autos del barrio Del Carmen.

Se trata del caso de Franco Cuevas, un joven con un extenso prontuario por presuntos ilícitos, que había llegado por la mañana de aquel viernes 2 de junio del 2023 a la concesionaria de autos ubicada en calle French casi esquina Congreso de propiedad de Roberto Neil, hoy acusado, quien se defendió al verse acorralado por Cuervas.

El suceso ocurrió en la mañana del 2 de junio, aunque el conflicto entre las partes venía de tiempo atrás, debido a un posible desalojo de la familia Cuevas de una vivienda emplazada a pocos metros de la concesionaria. El juez Francisco Marinkovic, en el expediente 12212/05 iniciado por los entonces titulares del inmueble, la familia Ortíz, había resuelto que la familia Cuevas debía desalojar el inmueble.

El lugar donde quedó el arma de fuego. FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL

En una oportunidad, la actual querellante incluso firmó de conformidad que debía hacer abandono de la vivienda y solicitó una prórroga de varios días para que pudieran terminar de construir una casa en el barrio San Benito. El magistrado, finalmente concedió el plazo y una vez vencido, la familia Cuevas se mostró reticente a la orden judicial y permaneció ocupando el inmueble hasta el día de hoy, en donde, en los últimos días la Justicia nuevamente dispuso, nuevamente que la familia Cuevas debía abandonar el inmueble.

Una gran cantidad de vecinos se agruparon afuera de la concesionaria el día del hecho. FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL

Las circunstancias del suceso, calificadas por juristas como un posible caso de legítima defensa, quedaron registradas por las cámaras de seguridad. La Opinión Austral tuvo acceso al expediente del juicio, que comenzará el próximo 6 de noviembre a las 9 de la mañana en la Cámara Oral.

Como se mencionó, las grabaciones muestran a Franco Cuevas ingresando de forma intempestiva al local. Neil reacciona primero con desconcierto y luego encoge los brazos, llegando incluso a retroceder algunos pasos.

“Salí afuera, que te la voy a dar”, fue una de las tantas amenazas que Cuevas profirió a Neil, realizando ademanes erráticos. Fueron varios minutos de tensión. En distintos momentos se observa a Cuevas manteniendo una actitud violenta y desafiante. Las imágenes son contundentes: se lo ve cerrar el puño derecho y amagar con golpear a Neil en más de una ocasión para luego realizar varios golpes con el puño a distintos vehículos que se hallaban dentro y fuera de la concesionaria del propietario Neil., mientras se retiraba de la agencia.

La situación podría haber terminado allí, pero Franco decidió regresar al edificio con mayor vehemencia para enfrentar nuevamente a Neil, mientras expresaba “Salí, que te voy a hacer cagar”.

Cuevas señalando a Neil. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

Según la versión del imputado, en un momento dado y luego de varios minutos de tensión, Cuevas saca un arma de fuego que luego fue identificada como un revolver calibre .38. Allí se desata un forcejeo entre ambos hasta que finalmente Neil logra apoderarse del arma y efectúa disparos contra Cuevas, en su defensa.

En ese momento, las cámaras no registraron el hecho. Neil fue acorralado hasta un punto ciego. “Sentí como una explosión”, declaró más tarde en su indagatoria sobre el primer disparo. Las autoridades policiales que arribaron al lugar, señalaron que Neil dijo que hubo de defenderse de la agresión de Cuevas.

Este diario tuvo acceso al audio de la llamada que hizo Neil luego de matar a Cuevas.

“Hola Policía por favor el 101 ehhh rápido. Tuve un problema acá en la calle French, en la agencia de autos… French y Congreso… me pelee con el vecino y vino con un arma y bueno se la quite, estaba borracho y no se, yo disparé, no se que hice. Por favor vengan…en la agencia de autos… por favor, por favor.. una ambulancia rápido… por favor”.

Lo temblorosa que era la voz de Neil daba cuenta del estado en el que se encontraba al momento de la llamada. Según pudo saber, en realidad fueron nueve llamadas al 101, en las que llamaba y cortaba el vecino hasta que finalmente puede hablar, aún en ese estado, decir lo que había pasado y pedir una ambulancia.

Otro de los puntos importantes de la investigación fue una cámara de seguridad que muestra a Neil saliendo a pedir ayuda a sus vecinos de la comunidad zíngara. Aquí surgió un problema porque había una teoría que marcaba que Neil había salido corriendo de la escena. Nada más alejado de la realidad: solo se trataba del hijo de su vecino que también declaró en el expediente y que negó haber tenido contacto con Neil esa mañana.

Tras el hecho, Neil hizo nueve llamadas. Las primeras de ellas fueron a la Policía y luego a gente cercana a él. Hubo una malinterpretación del tiempo en el que se realizaron esos llamados ya que se leyó la sábana con los registros de forma inversa.

Horas después se realizó la autopsia en los restos del joven. Aquí hay varios puntos para remarcar. Primero, es el resultado toxicológico realizado a Cuevas. Tenía más de 1,67g/l de alcohol en sangre y, además, se determinó que había consumido cocaína.

Cuando estaba en la sala de la Morgue Judicial, quienes estaban por realizar la necropsia, realizaron un hallazgo alarmante: en el bolsillo de Franco Cuevas se encontró una gran cantidad de balas calibre 22.

A instancias de la judicatura se ordenó el secuestro de estas municiones y posteriormente se realizó estudio de ADN sobre las mismas; aquí otro hallazgo: sólo había ADN de Cuevas sobre las balas que fueron secuestradas de sus prendas de vestir.

Allanamientos

Apenas horas después del hecho, la Justicia ordenó una serie de allanamientos: uno en la casa de Cuevas y otro en la propiedad de Neil. En el primer procedimiento se encontró un proyectil, cartucho de escopeta, entre otros elementos de interés para las autoridades a cargo de la medida judicial que procedieron al secuestro y ulterior resguardo de los mismos. Mientras que en el segundo no se encontró nada para la investigación en curso.

Cuevas en el momento previo a golpear el baúl de uno de los autos en exhibición. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

Como dato curioso, la indagatoria a Neil fue filmada y grabada; esto fue solicitado por la misma defensa y, como se dijo más arriba, ratificó que solo se defendió de su vecinos y que, en el forcejeo, se produjo la primera “explosión”, luego logró hacerse del arma y disparó “dos veces más”, en su relato.

El contexto

La reyerta entre Cuevas y Neil no era nueva. Incluso un ser querido del empresario que había llegado a la escena del hecho momentos después, le había preguntado: “¿él es el que te había amenazado el otro día?”; esto ratificado por un efectivo que los escuchó charlar,

Cuevas tenía varias denuncias por hechos violentos, como robo, lesiones graves (por el caso de un hombre que quedó con secuelas gravísimas) y, también, de amenazas.

Días después de la muerte de Cuevas, un ser querido subió a sus redes sociales una foto de él portando lo que sería un arma de fuego.

Algunas de las pintadas que, en su momento, se hicieron en el frente de la concesionaria. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

Desde antes del hecho y hasta hace poco, no reinó la calma en la zona de la casa ocupada y de la concesionaria. Tal como lo ha informado este medio, el edificio ha sido blanco del descargo de la familia Cuevas que ha arrojado piedras contra el lugar, y también dejado basura. Hasta hay una denuncia por daños que tiene como señalada a la madre de la víctima fatal.

Este diario pudo saber que hace unos 40 días, la misma mujer fue denunciada por golpear al hombre que había comprado el terreno, cuando se acercó a su lugar de trabajo. Esa causa está siendo tramitada en el Juzgado de Instrucción N°1.

El debate

El juicio por la muerte de Cuevas se comenzará este 6 de noviembre a las 9 de la mañana en las instalaciones de la Cámara Oral. El tribunal, hasta el momento, tiene confirmados a los jueces María Alejandra Vila y Jorge Yance mientras que se espera saber quién será el vocal subrogante, mientras que Verónica Zuvic, como fiscal de Cámara.

En la previa, se espera una pericia relevante: el análisis de un bolsillo interno que tenía la campera que llevaba puesta Cuevas al momento de su deceso. La defensa en la causa busca determinar si era apto para poder guardar una pistola como la que fue usada en el hecho.

Se espera que el debate se extienda, al menos, dos jornadas y no se descarta que hasta se realice una inspección ocular en el lugar donde ocurrió todo. Posiblemente haya un fuerte operativo de seguridad, debido a la tensión que hay entre las partes.