Un incidente se produjo en el Dispositivo de Cuidados Alternativos para Adolescentes, ubicado en el barrio Vista Hermosa de la localidad de Caleta Olivia, aproximadamente a las 22:40 horas.

Según la Comisaría Tercera, mientras un operador de 24 años y una acompañante terapéutica de 47 años se encontraban en la cocina del dispositivo, una mujer, acompañada por otra mujer y dos menores de edad, comenzó a golpear fuertemente la puerta principal.

Al abrir la puerta, una de las mujeres ingresó rápidamente, seguida por la otra, mientras que los dos menores permanecieron afuera. Una vez dentro, la mujer expresó de manera enérgica que venía a buscar a su hijo, un adolescente de 16 años que se encontraba alojado en el lugar.

A pesar de la presencia de la Policía que se encontraba de consigna en el lugar, las mujeres lograron llevarse al adolescente sin que el personal del dispositivo opusiera resistencia, con el fin de evitar mayores inconvenientes o confrontaciones. Los dos menores que acompañaban a las mujeres golpearon la puerta, pero no causaron daños.

Finalmente, el personal policial que se encontraba en el lugar logró calmarlos mediante el diálogo pacífico. El incidente está siendo investigado por el Juzgado de Instrucción Penal N° 1 de la localidad caletense.