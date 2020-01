Antonella Speziale es otra de las perjudicadas por la empresa constructora. Entregó alrededor de $ 200mil y su testimonio relata, además, situaciones de violencia. Desde la Dirección Provincial de Consumo, dependiente del Ministerio de la Producción, Comercio en Industria, compartieron algunos consejos para evitar nuevas estafas.

Después de que días atrás La Opinión Austral dio a conocer la historia de Julián Facundo González, quien denunció haber sido estafado, junto a decenas de familias, por la constructora Viviendas Aires del Sur, una nueva damnificada se comunicó con este medio para compartir también lo que le sucedió.

“Hola, mi nombre es Antonella Speziale, soy una damnificada más de Viviendas Aires del Sur, mi contrato tiene vencimiento el 5 de octubre de 2019” comenzó relatando a LOA quien denuncia ser una de las perjudicadas por la constructora de Daniel Antonio Martínez y según los recibos entregó $ 200mil.

Antonella comenzó con los trámites para poder tener su casa propia en diciembre del 2018, en el mes de septiembre del año pasado notificó a la empresa que ya había finalizado la obra de la platea y estaba esperando que comenzaran con el armado de la casa.

“Siempre nos daba una excusa a mí y a mi pareja, que había mucho viento, que sus empleados le fallaban, que se había quedado sin empleados y estaban a prueba otros, que se le rompió el camión, etc.”, y lamentó: “Llegó a dos meses del incumplimiento del contrato”.

Según relató Antonella, Martínez contestaba sus llamadas con amenazas: “Que si quería que lo espere o si no íbamos por abogados, porque sabía que yo no tenía ni la plata ni los recursos para pagar uno, porque me había separado”.

Hasta que un día, por casualidad, la damnificada cuenta que se encontró en la calle con el dueño de Viviendas Aires del Sur y se acercó a preguntarle: “Qué pensaba hacer con mi casa, porque mi contrato tenía fecha y estaba firmado mediante una escribanía. A lo que me responde que la casa la va hacer a sus tiempos no a los míos, y se retira de mala manera”.

Habiendo transcurrido una semana de ese “cruce”, quien se comunica telefónicamente con Martínez es “el papá de mi nena, le dice qué va hacer con la casa y que estaba cansado de esperar, a lo que Daniel le responde: mañana empiezo sin falta. Al día siguiente pierde el celular y no sé más nada de él”.

Como último recurso, Antonella va personalmente a una dirección que ella describe como domicilio particular del denunciado y allí la habría atendido la presunta hermana de Martínez, quien “me dice que los deje de molestar y nos amenaza con un cuchillo, está hecha la respectiva denuncia sobre el hecho”.

Al igual que Julián Facundo González, lo que busca con su testimonio la damnificada es dar a conocer lo sucedido para evitar que el dueño de la constructora continúe timando a otras familias, “no puede quedar suelto y seguir cagando a la gente, por favor, nos tienen que ayudar”.

Antonella contó a LOA que no tiene un trabajo estable, “esa plata que le aboné fue un regalo de mi papá cuando se enteró que estaba embarazada, para que empiece a construir y yo, por tener todo ya, me metí con esta empresa. Hoy en día estoy alquilando y me cuesta mucho juntar la plata”, y finalizó: “Ya no sé con qué ente o persona puedo hablar para que haga algo”.

¿Qué hacer en estos casos?

También a raíz de esta noticia de LOA, desde la Dirección de Consumo del Ministerio de Producción, Comercio e Industria de Santa Cruz, confirmaron que tienen dos denuncias de diferentes vecinos contra la misma empresa, y dieron a conocer una serie de pasos a seguir ante estas situaciones.

La directora de la Cartera, Fanny Díaz, detalló que estas situaciones se generan, muchas veces, porque las personas contratan a estas compañías a través de las redes sociales, “no suelen tener muchos más datos al respecto, ya que se confían en los comentarios que generalmente son creados por estas mismas empresas. La mayoría de estos casos terminan en estafas”.

Y, según informó, desde Defensa del Consumidor cuando se trata de una estafa no se puede dar continuidad con las acciones porque se trata de un delito penal, “ante esta situación, solicitamos a los damnificados que realicen las denuncias pertinentes. En un principio tomamos las denuncias, sobre todo cuando hay un contrato de por medio que a la vez debe estar firmado”.

En este sentido, explicó que cuando la empresa no tiene un domicilio adonde ser notificada, no se entera de la denuncia, “entonces llegamos a una instancia en la es imposible dar continuidad con las acciones desde nuestro lugar”.

Por último, Díaz dio a conocer una serie de recomendaciones al momento de rubricar y efectivizar los contratos. Sobre lo cual destacó:

•Averiguar los antecedentes de la empresa y si la misma está legalmente constituida, la trayectoria en el rubro, referencias sobre la empresa real. Asimismo conocer si trabaja en otra provincia. “Generalmente las empresas que no reúnen los requisitos para operar y trabajar, suelen cambiar permanentemente de nombre y tener el mismo representante legal. De ese modo, realizan estafas en las distintas provincias”, detalló.

•Acercarse a la Dirección de Defensa del Consumidor con los datos de la empresa, para que se puedan corroborar los mismos con otras oficinas del país. “Suele haber más antecedentes de este tipo de empresas fantasmas en la provincia de Córdoba, donde existe una larga lista de las mismas”, agregó.

• Informarse acerca de posibles denuncias dentro de la provincia, lo cual se puede hacer en Defensa del Consumidor. Asimismo en el municipio, se puede averiguar si la firma fue autorizada a instalar sus oficinas.

Finalmente, recordó que la oficina de Defensa del Consumidor está ubicada en el primer piso de las instalaciones del Ministerio de la Producción, Comercio e Industria, en Avellaneda 801. El horario de atención es de lunes a viernes de 9:30 a 14:30 horas. El teléfono de contacto es 02966-434853.