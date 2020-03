El Día Internacional de la Mujer se celebra el 8 de marzo de cada año.

Un día que nació como reivindicación de la mujer trabajadora, pero que con el paso de los años ha evolucionado hasta representar la petición de la igualdad de derechos de las mujeres. LOZN dialogó con mujeres de Caleta Olivia conocidas por su rol en la sociedad.

Curaqueo, de Truncado al Consejo Nacional de ATE

Alba Curaqueo se unió a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en 2005. No fue tanto una elección, más bien una reacción. Era empleada municipal y comerciante. Estaba a punto de renunciar a su trabajo estatal, pero una medida de fuerza de 25 días con cortes de ruta modificó su camino.

“Me iba bien en el negocio y estuve a punto de renunciar a la Municipalidad. Pero los cortes de ruta me complicaron como comerciante, solicité ayuda a la Comuna. La respuesta fue ‘andá a pedir que salgan de la ruta’. Hice lo contrario, me uní al paro. A los pocos días se conformó la primera comisión de ATE. Las y los compañeros me fueron llevando y quedé adentro”, relató.

A Alba, como a otras mujeres, le costó abrirse camino. “Tengo tres hijas. Sentí y siento que debía moverme, para crecer por ellas y por mí misma”. Y así fue. Entre 2005 a 2007 fue electa y ejerció la Secretaría General de ATE en su localidad. Más tarde, desde la lista Verde, fue oposición interna hasta 2011, cuando su sector recuperó la conducción.

Sin embargo, el gran salto ocurrió en 2019. El 6 de noviembre resultó electa vocal para componer la Comisión Directiva Nacional de la entidad. “El panorama es muy diferente. Se discute mucho la política y se ven las cosas desde otro lugar. En el día a día, en la discusión local, se pierde la perspectiva global. Para mí es un gran desafío, pero, como el primer día, estoy dispuesta”.

Para Alba, el camino trazado por otras mujeres fue fundamental. Sin caer en vanidades, argumenta que seguramente el suyo también será reflejo para otras que vendrán. “El desafío es ver de qué manera nos encontramos, en cada esquina, y generamos el cambio. Luchamos, hoy, para seguir vivas, y siempre por derechos. Queremos caminar a la par de otros seres humanos, no para ser más que nadie”, culminó.

Ana Claudia Páez y su presencia en la cultura local

Ana Claudia Páez nació en Caleta Olivia. Es profesora, bailarina y actualmente jefa de departamento de la Escuela de Danzas Nativas, su pasión por el arte la llevó a estudiar desde muy chica. A los 12 años ingresó al CeMEPA para estudiar Danzas Nativas, donde fue becada. Luego se convirtió en profesora, fue directora del CeMEPA y también estuvo frente a la Supervisión de Cultura del Municipio. Hoy tiene 48 años y durante toda su trayectoria demostró ser una mujer fuerte, talentosa y se convirtió en una referente de la cultura de la ciudad.

Ana Claudia, en diálogo con La Opinión Zona Norte,comentó: “Dentro del ambiente del folklore, tenemos muchísima presencia femenina y muy fuerte”. También recordó que “siempre viví en un ambiente muy bueno, durante todos estos años siempre los hombres que me rodearon tuvieron un buen trato, creo que esto es por como una se comunica”.

Sostuvo que el Día Internacional de la Mujer es “un día para conmemorar y recordar que nosotras trabajando podemos conseguir muchas cosas a la par de los hombres, trabajando y con respeto podemos llegar a nuestros logros y objetivos”.

Con su trabajo logró que se hicieran muchas cosas, bajo su dirección se implementó por primera vez en Caleta Olivia el malambo femenino, además cada año lleva adelante grandes eventos como: “Caleta Baila Tango”, encuentros folclóricos de niños y adultos y festivales.

Para ella esta profesión siempre “fue muy fructífera, la llevé adelante con mucho entusiasmo siempre”.





Carmen y sus 21 años en la Policía

El 8 de marzo del año 1999 Carmen Cerezo entró a la Escuela de Policía Eduardo Victoriano Paredes y se egresó en el 2001. Tenía 19 años cuando comenzó a capacitarse y su incentivación para entrar a la fuerza es que “vengo de familia policía” dijo.

Es más, desde el inicio de su carrera que está casada con un uniformado, como ella. Este domingo, Carmen cumple otro aniversario en la fuerza.

Empezó en la Comisaría Segunda de Río Gallegos, meses después fue trasladada a la ciudad de Caleta Olivia, estuvo en la Segunda y en la Cuarta también. En el 2009 la trasladaron a Pico Truncado donde prestó servicio como oficial inspector y después oficial principal hasta el 2014.

Luego de eso, fue la primera mujer con un cargo operativo de área de Policía y fue destinada a ser la segunda jefa en la División Comisaría Quinta de la localidad caletense, hasta que fue la jefa principal. En febrero del 2019 pidió el traslado para regresar a Pico Truncado, de donde es oriunda. Allí, es la jefa de la División Comisaría Primera.

“La práctica se hace cuando salís a la calle”, dijo Carmen a LOZN y agregó: “Las decisiones que uno toma en la carrera, en formas de trabajo y el manejo del personal, son muy importantes. Mi trabajo no me fue difícil por ser mujer, en muchas comisarías fui la única mujer, pero no tuve inconvenientes en trabajar con mis compañeros”.





Leonela Olivera, música y productora

Tiene 27 años y empezó a tocar a los 16. Su primera experiencia fue en una banda de chicas llamada Infractoras en 2010. Después tocó en La nave está de Fiesta, Ménage a Tróis, Sick Horses, Matasanos, Aisthesis y actualmente en Les Amants. Con esta última editó un disco que tuvo muy buena aceptación de los oyentes. Con diferentes bandas, se presentó en ciudades como Puerto Deseado, Comodoro Rivadavia, Río Gallegos, Pico Truncado y Córdoba. Respecto al 30% de mujeres en los escenarios, Leonela expresó a La Opinión Zona Norte: “Pienso que es un espacio que tuvimos que ganar y que aún queda mucho más por hacer para que esto sea de igual manera para artistas trans, no binaries y todo el movimiento LGTBQ+. De todas maneras, a nivel nacional veo que en los festivales ‘grandes’ convocan a las mismas artistas, habiendo muchísimas más que deberían tener lugar. A nivel local y regional se ve un gran cambio, este verano he participado en varias fechas y en el 90% hubo mujeres en el escenario”.

Con respecto a si sufrió algún tipo de discriminación siendo mujer en la música, comentó: “Sí, claro. Escuchar comentarios desde: ‘¡Vayan a lavar los platos!’, o que las canciones que toco me las compuso mi novio, subestimando mi capacidad de crear. Comentarios machistas que venían del público, de sonidistas, productores de eventos y de compañeros hombres de banda también”. Leonela, además de ser música, produce junto a un grupo de amigas los eventos denominados “Épica”, con el objetivo de generar espacios en donde se pueda visibilizar a mujeres y disidencias en las distintas ramas del arte y también emprendimientos independientes, espacios para talleres y charlas debate. Además, forma parte de Olivia Salvaje, el único equipo de Roller Derby local que se formó hace 4 años, participando de varios encuentros y torneos.

Mabel Pintos, voluntaria

Hace más de 3 años que Mabel trabaja como voluntaria en el comedor ubicado en la Unión Vecinal del Barrio Jardín. Su inquietud surge de ver a tantos niños en situación de hambre en el barrio donde ella reside.

“Se nota la necesidad de los nenes, me doy cuenta si comen por la noche, entonces al otro día, cuando salen del colegio, siento el hambre que tienen. No sólo les ofrezco comida, también en el lugar se encuentra un ropero comunitario. Entonces a cada niño, cuando termina de comer, se le prepara la ropa que necesite”, comentó Mabel a LOZN.

Aproximadamente 50 niños asisten a diario al comedor, en donde ella los recibe junto a un grupo de mujeres, todos los días al mediodía.

Son chicos desde los 3 años de edad hasta adolescentes de 14 años.

Sus comienzos fueron con un grupo de trabajadoras municipales. “Éramos como 8 mujeres, empezamos de a poco. Surgió porque pasaron dos chicos de la escuela y nos pidieron pan porque tenían hambre, justo estábamos tomando mates con las compañeras de trabajo y les dimos facturas. Allí, entre todas pensamos en ayudarlos, al otro día hicimos una olla hermosa de comida y pensé que podíamos seguir haciéndolo”.

A pesar de los problemas edilicios del lugar, que pudieron resolver mediante el IDUV, con sacrificio, dedicación permanente y mucho amor, Mabel sigue brindando este servicio comunitario a diario.

En cuanto a la colaboración de la gente, comentó: “Muchas veces nos ayudan los negocios de la ciudad, carnicerías, panaderías y verdulerías. Los que quieran colaborar, lo pueden hacer, nos encontramos en el comedor todos los días. Todo es ayuda, un paquete de arroz o uno de fideos suma”.

Micaela González, artista plástica

La artista dibuja desde siempre, pero a los 13 años comenzó a introducirse más en el tema, mediante talleres de humor gráfico. Luego a los 15 años hizo más talleres en el CeMEPA y ahí fue en donde conoció a la artista Violeta Aragón, quien la inspiró a seguir en el arte. Con ella comenzó a dibujar en grande. Concursó en algunas jornadas del CeMEPA y a los 20 años aproximadamente comenzó a pintar murales. En la ciudad intervino en varias paredes. “El mural que hice sobre el autismo es uno de los más importantes que realicé, lo restauré varias veces y le agregué más partes en apoyo a la ley de autismo. ‘Los vuelos de la muerte’ es otro que pinté, referido a la dictadura. Está bueno que las paredes tengan algo que decir, que la gente que las vea reflexione”, expresó a LOZN. Además participó en vivo en varias oportunidades en escuelas de danzas, escuelas públicas, lugares al aire libre y viajó a otras ciudades.

Ella organiza, sola y a “pulmón”, el evento “Arte al Paso”, que tiene como finalidad que los artistas regionales puedan difundir su arte, que se genere un intercambio cultural en un espacio al aire libre, con música en vivo y ferias artesanales. “Seis ediciones organicé de Arte al Paso y siempre voy por más. La última edición tuvo mucha más convocatoria. Lo más difícil es conseguir el sonido, que es muy caro, ya que estas jornadas son autogestionadas”, comentó. Sobre las mujeres en el arte, expresó: “Las mujeres tienen otra percepción del arte. Nosotras la luchamos más, a mí me pasa como madre soltera. Trabajo, estudio, cuido de mi hijo y me hago un tiempo para hacer lo que me gusta”. Micaela en el verano recorrió varios barrios llevando talleres gratuitos para niños y este año dará un taller en la Fundación Murga Franca sobre grabado y arte impreso. Además, es integrante del grupo de percusión a señas “Locos del Destiempo” y hace música en la Murga Franca.

Ana y el patín artístico: el valor de la autenticidad

Ana Laura González, instructora de la Escuela Municipal de Patín Artístico, destacó el valor del deporte para empoderar a las mujeres.

Esta escuela lleva el nombre de su hermana, Daniela González, la recordada docente que fue pionera y difusora de la disciplina en Santa Cruz.

“En este deporte implementamos que nuestras alumnas y alumnos se sientan ellos mismos, que más allá de la técnica, la música con la que actúan les llegue al corazón. Y a las chicas les pregonamos que sean auténticas”, expresó.

De hecho, esta actividad ayuda a muchas niñas y adolescentes a encontrarse con su lado femenino desde el movimiento del cuerpo, la disciplina. Ana Laura comentó que acompaña a las nenas en su crecimiento y en sus decisiones. “Las entrenadoras formamos pequeñas personas y acompañamos al crecer. Tenemos que poner todo de nosotros y enseñar siempre con respeto y amor. Además, yo soy mamá y sabemos cómo es la relación con ellas, compartimos viajes y experiencias”, dijo en diálogo con LOZN.

“A las mujeres les decimos que sean fuertes, a pesar del dolor o los problemas que viven diariamente, o a pesar de que como mujeres a veces sus voces no son escuchadas. Les decimos que sean fieles a sus convicciones. Como decía Gustavo Ceratti: ‘Del dolor vendrá un nuevo amanecer’”, reflexionó Ana.

Esta escuela funciona como un lugar importante para el desarrollo de cientos de chicas de Caleta Olivia, aunque también se están incorporando varones. Actualmente las instructoras son Gisella Soria y Rocío Flores, una patinadora que primero fue alumna y, tras recibirse como profesora de Educación Física, ahora entrena a las nuevas integrantes.

El año pasado esta escuela salió campeona en el certamen anual de la Liga de Santa Cruz. Logró 33 trofeos provinciales, dos en competencia internacional, además de intervenir en capacitaciones y encuentros amistosos y producir la siempre atractiva “Gala Show Anual”.

Paola Álvarez: militancia social y política

Paola Álvarez es la única mujer concejala de Caleta Olivia. Asumió la función luego de ser electa, en octubre pasado. Desde 2011 que el Concejo caletense no tiene mayoría de mujeres (3).

Su militancia se inició de forma dual, impulsada por su “necesidad de ayudar a la gente”. Por un lado, en la adolescencia, se integró a la Juventud Peronista (JP). Era 1986. “Una época de consignas, murales, actividades con las que me enganché. Luego empecé a militar en la juventud del partido”.

Por otra parte, desarrolló un trabajo social en un barrio populoso de la ciudad. “Cuando Néstor Kirchner ganó la gobernación, justo me mudé al barrio 2 de Abril. Ahí conocí a Mirta Reartes, que conducía el CIC Virgen del Valle. Empecé a trabajar con ella, en el comedor, en la actividad territorial, con vecinos”, dijo.

“Creo que me inspiró el trabajo por la comunidad. Cuando iba a mi trabajo, hacía prevención en salud y la tarea bien social. Luego, al salir, seguía, pero en materia política. Y así me fui formando, a la vez que me capacitaba para encarar cada vez mejor ambas tareas”, explicó.

Fue creciendo y los cargos de mayor responsabilidad llegaron, en la Municipalidad y el Estado Provincial, siempre en el ámbito del desarrollo humano y el trabajo social de campo. Finalmente, en 2019 se presentó en un cargo electivo, como primera candidata a concejala en la lista de la agrupación política Bases.

“La política debe ser una herramienta para cambiar la vida a la gente, para bien. Tiene contenido o no sirve”, dijo. Ahora, Álvarez integra la red de concejalas de la Argentina y trabaja en la aplicación de la “Ley Micaela”.

“El desafío es llevar la perspectiva de género a todos los ámbitos, capacitarnos y tener voz y voto en la toma de decisiones de fondo. Donde está la política, tenemos que estar, representar, protagonizar cambios verdaderos”, culminó.