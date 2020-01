Desde la junta vecinal del barrio periférico 22 de Septiembre señalaron que últimamente registraron una serie de robos a vecinos que alarma a la comunidad. Indicaron que necesitan mayor seguridad en una de las zonas más alejadas de nuestra ciudad.

En la última semana, en el barrio 22 de Septiembre de nuestra ciudad se registraron dos hechos delictivos que activaron la alarma en los vecinos y hoy solicitan que la zona tenga mayor seguridad, tal como indicó a La Opinión Austral el presidente de la junta vecinal, Gerardo Acevedo.

“Estos dos últimos robos fueron hace una semana. Uno fue a las 16 horas, cuando una vecina había ido a su casa y salió a hacer las compras. Cuando volvió a la tarde, se encontró con que le rompieron toda la puerta e hicieron un desastre, no alcanzaron a llevarse nada porque aparentemente algo los asustó”, detalló el titular de la junta vecinal.

El otro robo, continuó, “se dio en la casa de una señora que tiene a su mamá enferma y la llevó al hospital a las 14 horas. Cuando volvió, tipo 20 horas, se encontró con que le rompieron la ventana, le robaron el televisor y algunas cosas más”.

Acevedo explicó que la situación alarma a los vecinos, quienes se encuentran buscando alguna solución para poner fin a la ola de robos que preocupa severamente a la comunidad. “Anteriormente habíamos tenido hechos delictivos, pero fue como que se olvidaron y ahora retomaron de nuevo. A uno de los que le entraron a robar es la segunda vez que entran a su casa”, señaló.

Explicó, además, que tuvo diálogo con gente del Ministerio de Seguridad, quienes le indicaron que garitas no iban a colocar “porque no podían” y agregó: “Iban a extender el recorrido de los móviles, pero no andan, si los llamás vienen, pero ya es tarde para ese entonces”.

Por lo pronto, Acevedo señaló que planteó a los vecinos la posibilidad de colocar cámaras de grabación en cada esquina, gestionadas y solventadas por los propios vecinos, pero aún no han podido encontrar otra vía de resolución.

Otra forma de paliar la problemática, por el momento, es mediante grupos de WhatsApp: “Tratamos de avisarnos por el grupo entre vecinos cuando vemos algo, anoche un vecino publicó que había visto dos autos en la entrada del barrio y cuando fui yo, se fueron. Evidentemente hay alguien que informa y que sabe los movimientos que manejamos”, auguró Acevedo.

Para concluir, señaló que otro de los grupos que manejan entre vecinos está conformado por personal de la Comisaría Séptima, pero requieren mayores refuerzos en la zona para evitar posibles robos a futuro.