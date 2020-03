La Justicia ordenó hace instantes la liberación de Julio De Vido. El exministro de Obras Públicas se encontraba cumpliendo su condena por causa de corrupción en su domicilio el 13 de diciembre pasado por problemas de salud.

La esposa de De Vido, Alessanda Minnicelli, dialogó en exclusiva con Radio LU12 AM680 de Río Gallegos, momentos después de conocerse la orden del juez.

“Que quede en libertad es una alivio y algo que nos correspondía, la prisión preventiva era absolutamente irregular, no había ninguna posibilidad de que Julio entorpeciera la investigación o se fugara”, expresó ‘Lali’ a LU12.

Cabe recordar que De Vido estuvo privado de su libertad desde el 26 de octubre de 2017, hasta el 17 de octubre de 2019, en la cárcel de máxima seguridad de Marcos Paz, luego fue trasladado a la Unidad 31 de Ezeiza, hasta el 13 de diciembre.

“Todos estos juicios que le han armado a Julio que no tienen ningún sustento más que haber sido ministro de Planificación Federal y ser ministro de Kirchner en la provincia, no es una imputación penal y no es un delito”, sostuvo Minnicelli.

“Lamento en lo personal que los legisladores, sus pares, cuando lo desafueraron sabiendo que iba a una prisión de máxima seguridad, interrumpieron todas las obras y nos impidieron a todos que se diera el debate sobre De Vido frente a Planificación, todas las obras que se abandonaron ocasionaron un perjuicio patrimonial, que tenemos que exigirle y requerirle a Macri y todo su gabinete”, apuntó la esposa del exministro.

Al final de la nota, totalmente emocionada y casi al borde del llanto, Alessandra manifestó que apenas conoció la noticia “alcancé a decirle a Julio, ‘estás excarcelado'”.

Escuchá la entrevista completa