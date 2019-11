Osvaldo Maimo señaló a Omar Fernández por la falta de transición y por los fondos para sueldos

El intendente electo de Pico Truncado, Osvaldo Maimo, fue proclamado este viernes en el acto realizado en el Colegio Salesiano de Río Gallegos. Luego de recibir el diploma, habló con La Opinión Austral e hizo referencia a cómo se vivió la transición en la ciudad del norte de Santa Cruz.

«Todavía no hemos hecho ningún tipo de intervención en la Municipalidad porque no nos ha convocado el intendente actual», apuntó Maimo acerca de Omar Fernández. «Por ahora no hubo transición -siguió- cosa que no pasó en 2015, porque a mi me tocó perder y por un amigo en común él ingresó a la Municipalidad, sin nota, sin carta documento, sin nada».

Además, expresó: «Lo que más me preocupa de la parte de económica de la Municipalidad es que vos no le puedas pagar a tus empleados. Esperemos que esta semana haya un guiño y podamos entrar», cerró el intendente entrante.