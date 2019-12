Otra vez huelga de choferes de Maxia en Caleta Olivia

Esta tarde, cerca de las 17 horas, otra vez Caleta Olivia se quedó sin el transporte urbano debido a la medida de fuerza que reinició el grupo de trabajadores de Maxia SRL ante “incumplimientos” de la empresa por el Acta Acuerdo firmada hace unos días.

En diálogo con Radio San Jorge, Oscar Ponso, referente de los trabajadores, comentó que la empresa informó que no puede afrontar los compromisos salariales porque el “municipio no realizó los depósitos de dinero”. De esta manera, no se puede avanzar con el cronograma de pagos dispuesto en el acta, que había sido firmada a fines de la semana pasada en la Dirección de Trabajo zonal.

Hasta el cierre de esta edición no había información sobre alguna solución, por lo que es probable que este miércoles continúe la huelga.