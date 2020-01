El camionero volvió a “desaparecer”. Esta vez abandonó su camión cerca de Güer Aike y huyó, sin avisar a nadie, con 7 cheques de su jefe. La Policía lo ubicó en Puerto Santa Cruz y debió declarar. Se defensa ante LOA y la respuesta del propietario del rodado, tras leer la publicación.

Nuevamente, tal como aconteció en el mes de abril del año pasado, el camionero Marcelo Bravo volvió a “desaparecer”. Esta vez lo hizo en circunstancias particulares. La Opinión Austral pudo conocer detalles exclusivos del caso y hablar con el propio vecino.

“No sé quién armó lío de nuevo, yo estoy lo más bien”, dijo a este medio. “No sé por qué inventaron eso. Yo ya hablé con el comisario de Güer Aike y me dijo: ‘Te están buscando’, pero yo estoy acá. Le dije que me pueden llamar al teléfono que estoy lo más bien”, contó, ofuscado, porque la Policía emitió una clave de localización con su nombre. Más tarde fue llevado a la Unidad Regional Zona Centro (en Puerto San Julián), donde prestó declaración.

Todo se disparó cuando se encontró un camión a unos 70 kilómetros de la Unidad Operativa Güer Aike, sin su conductor y sin las cubiertas, que aparentemente habrían sido robadas. Su propietario, oriundo de Trelew, tomó conocimiento de la situación por intermedio de camioneros amigos y halló el camión. Luego su hermano llegó a Río Gallegos para radicar la denuncia correspondiente.

El dueño del camión manifestó que Bravo poseía siete cheques que debía entregarle. Este matutino pudo conocer que los mismos equivalen a un monto de unos $ 80 mil.

Sin embargo, Marcelo Bravo contó a LOA que está sano y salvo en Puerto Santa Cruz. “No sé qué dicen del camión, yo lo dejé en Río Gallegos y me fui”, aseguró.

La noticia acerca de su desaparición causó sensación en los vecinos de Santa Cruz, que recordaron que el hombre de 43 años ya había desaparecido de la ciudad en abril del año pasado y había sido encontrado en la provincia de Misiones.

Entonces lo hallaron en perfecto estado en Puerto Pinares, una pequeña localidad de Misiones. En dicha ocasión se había “escapado” por su propia voluntad, buscando iniciar nuevamente su vida en el norte del país. Dormía en un local nocturno y trascendió que estaba en pareja con una mujer que trabajaría en el bar “Gato Dance”, situado en la intersección de la avenida Mitre y Ruta Provincial Nº 16.

“Bravísimo”: 3,29 de alcoholemia

El propietario del camión que Bravo abandonó habló en exclusiva con LOA. Desde Buenos Aires, Mario Lillo dijo: “Mi hermano radicó la denuncia. Él (por Marcelo) no me atendió más el teléfono. Por otros camioneros amigos, me enteré que dejó el camión tirado”, para luego recordar lo sucedido en abril de 2018: “Al otro dueño del camión lo partió como a mí, pero con mercadería”.

Detalló que su camión fue encontrado cerrado con llave y que adentro había latas de cerveza. En este punto, es de remarcar que días atrás, el 15 de enero, Bravo fue demorado en Río Colorado conduciendo el rodado en estado de ebriedad. Fue demorado. El test de alcoholemia le dio 3,29. “Es un demente”, resumió Mario.

“Le dimos confianza y hace esto. Primero la alcoholemia, menos mal que lo pararon, sino pudo haber provocado una tragedia. Fue insólito cómo al otro día le devolvieron el carné”, comentó el transportista, que tiene 35 años, posee dos camiones que heredó de su padre y con su hermano trabajan 24/7.

“No se lo recomiendo a nadie. Ya hizo esto cuando le secuestraron una camioneta, yo le di la plata para sacarla. Empezó a hacer changas conmigo para pagarme, pero nunca le desconté nada porque me contaba que tenía problemas y que su madre estaba enferma. Por ser bueno, uno termina perjudicado”, resumió.

Por último, relató que todos los cheques fueron denunciados y que tan sólo cobró uno de los más chicos, de $ 2.900.