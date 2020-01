El futbolista santacruceño llegó el lunes llegó a Ecuador para realizar los exámenes médicos y firmar el contrato con el campeón de la Copa Sudamericana, que jugará la Recopa y la Copa Libertadores de América. Alvarado dio detalles de su llegada al equipo.

Pablo Alvarado dejó Chile y viajó a Ecuador. El jugador de El Calafate llegó a ese país para realizar los exámenes médicos de rigor y luego firmar el contrato por un año con este equipo ecuatoriano: “El año lo terminé bien en Chile, a pesar de que no pudimos terminar el torneo por los problemas sociales en ese país, pero contentos porque La Calera volvió a clasificar a la Copa Sudamericana y estuvimos cerca de llegar a Copa Libertadores, así que contento por esos logros con el club”. Comentó que se fue de vacaciones y regresó para las fiestas de fin de año pensando en la pretemporada con La Calera: “Por eso renové el contrato con ellos que había arreglado. Me presenté a entrenar con la pretemporada que hicimos en Santiago y estando ahí se contacta el técnico de Independiente del Valle (Miguel Ramírez español), que me quería tener en el equipo este año”.

Y así fue como se dio su llegada al equipo ecuatoriano: “La verdad que me gustó la propuesta y los desafíos que tiene este equipo este año. Lo hablé con mi familia y le di para adelante, se los comenté a los dirigentes de La Calera, que me apoyaron también, así que en pocos días estaba resuelto que me sumara acá. Llegué y la verdad me encontré con un club espectacular, de gran nivel, instalaciones increíbles, canchas de fútbol de primer nivel, mucha gente trabajando para el club, la verdad, increíble, no por nada están donde están. Esperamos tener un buen año y con el club seguir creciendo en lo internacional”.

Pablo está entrenando en doble turno, hoy jugarán el primer partido amistoso en Lima ante Sporting Cristal, luego viajarían a Chile para jugar con Universidad Católica y el 16 de febrero jugarán el primer partido de la Liga Pro de local ante Mushuc Runa.

Así, Pablo Alvarado, a sus 33 años de edad, ha jugado en San Lorenzo, Belgrano de Córdoba, Racing Club, Godoy Cruz y Defensa y Justicia de Argentina, además de Unión La Calera de Chile, donde estuvo dos temporadas, terminó como capitán del equipo e hizo historia jugando con el Cementero la primera copa internacional de su historia como institución.

Este año Independiente del Valle, después de ser campeón de la Copa Sudamericana venciendo a Colón en la final en Paraguay, jugará la Copa Libertadores de América en el Grupo A con Flamengo de Brasil, Junior de Colombia y un equipo de la clasificación. En esa copa debutará el 4 de marzo, jugando de visitante con el equipo de la clasificación. También ante Flamengo, Independiente del Valle jugará por la Recopa Sudamericana 2020. (Fuente: Ahora Calafate)