Pablo Alvarado jugará con La Calera la Copa Libertadores

Luego de cinco semanas de inactividad por el conflicto social que vive el país, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional chilena (ANFP) dio por terminado el torneo local de fútbol y consagró a Universidad Católica como bicampeón y Unión La Calera, el equipo del calafateño Pablo Alvarado, clasificó a la competencia más importante del continente.

La determinación de cancelar el torneo fue tomada por el Directorio de la ANFP, integrado por los presidentes de los clubes. La votación, según informa el diario trasandino La Tercera, fue ganada por los impulsores de la cancelación del torneo por 42 a 5. De esta manera, se cumplió con el estatuto, que establece una mayoría especial (4/5 del Consejo de Presidentes) para este tipo de decisiones. A comienzos de semana había habido otra compulsa para definir el futuro de la competencia, pero no se había alcanzado el quórum necesario y por eso todo había quedado pospuesto.

De esta manera la Unión La Calera, club de los abogados argentinos Sebastián y Ricardo Pini, se clasificó a la Copa Libertadores del año próximo con muchos argentinos en su plantel. Y una fluida conexión con el representante Cristian Bragarnik. El plantel actual de La Calera cuenta con el calafateño y capitán del equipo, Pablo Alvarado, y también los argentinos Augusto Batalla (ex River y Tigre), Matías Laba (ex Argentinos y la MLS de Estados Unidos), Eugenio Isnaldo (ex Newell’s), Thomas Rodríguez (ex Banfield), Marcelo Larrondo (ex Rosario Central, River y Defensa y Justicia, entre otros equipos) y Nicolás Stefanelli (ex Defensa y Justicia y AIK Solna, de Suecia).

El santacruceño ya jugó la Copa Libertadores y fue campeón con San Lorenzo de Almagro hace unos años, ahora sigue haciendo historia en Chile, ya que La Calera va a jugar por primera vez la copa más importante del continente. Este año Alvarado jugó por primera vez la Copa Sudamericana, pasando la primera ronda al ganarle al Chapecoense de Brasil y haciendo historia para este club trasandino.

En los últimos días, el plantel de La Calera se solidarizó con los heridos por la represión policial durante las manifestaciones sociales. Al salir a la cancha y formarse para los fotógrafos, los futbolistas se taparon un ojo, como en la foto principal de esta nota, en homenaje a quienes perdieron la visión por las balas de los carabineros. (Fuente: Ahora Calafate – La Nación Deportes)