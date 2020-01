El intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, habló de la problemática sobre el trasporte público, fue durísimo con la empresa Maxia en medio del paro de choferes por la deuda de aguinaldos que tiene la empresa concesionaria del servicio, que ya lleva tres días.

“Tenemos que rever el sistema de funcionamiento y defender al trabajador, nosotros primero tenemos que cuidar el empleo de los trabajadores del transporte público, así cuidamos el bienestar general de la población” aseguró Grasso.

Además, adelantó que la próxima semana “estamos yendo por el tema a Buenos Aires” y teniendo en cuenta que es un servicio público deficitario “no podemos estar poniendo 10 o 15 millones por mes, ya se le dio 90 millones de pesos a Maxia en los últimos 7 u 8 meses, pero hoy se presentan con mayores costos modificados con lapicera”.

En este sentido, el intendente aseguró que “el problema con los colectivos lo vamos a solucionar, pero esto no significa que siempre tengamos que hacernos cargo de los trabajadores y además hacernos cargo de la empresa, ¿cuál es el rol institucional, político y empresarial que va a cumplir la empresa? ¿O lo vamos a resolver nosotros? ¿Nosotros somos los culpables de todo?”, cuestionó.

Con respecto a los dichos de Rubén Aguilera, secretario general de la UTA, acerca de que el Municipio es responsable solidario sobre las deudas de Maxia, Grasso respondió: “Yo quiero que el servicio funcione para que la gente ande en colectivo, eso es lo que se firmó. Nosotros no queremos que nos curren, nada más, no es un ataque permanente, es solucionar el problema para que la gente viaje mejor, venimos a solucionar los problemas, no a generar uno nuevo”.

Por último, afirmo que si bien este primer mes de gestión fue muy intenso y “tenemos muchísimos problemas económicos” se siente confiado de que con trabajo lo van a revertir y “vamos a salir adelante”, confió.