El intendente de Río Gallegos Pablo Grasso sufrió un accidente de tránsito en la noche del miércoles en la Ruta 3, a 80 kilómetros de la capital de Santa Cruz.

Grasso iba como acompañante en una camioneta VW Amarok, junto a un chofer profesional y una mujer. A 15 kilómetros de Le Marchand el vehículo impactó contra un guanaco.

El jefe comunal de la capital de Santa Cruz confirmó el siniestro en declaraciones al programa “No Tan Temprano” por LU12 AM680 y FM Láser 92.9 y aseguró que los tres que iban la camioneta se encuentra en buen estado de salud.

“Estaba en la localidad de Los Antiguos en el aniversario de la ciudad y después de los actos me comuniqué con gente del Municipio de la ciudad y preferí volverme en el día de ayer”. El accidente fue “a las 11 de la noche a 80 kilómetros, donde hay mucha presencia de guanacos”, confirmó Grasso.

Nos sorprendió una manada muy importante arriba de la ruta

“Somos cuidadosos, nosotros recorrimos la provincia en muchas ocasiones y a cualquier hora pero nos sorprendió una manada muy importante arriba de la ruta y no pudimos esquivar a uno y lamentablemente tuvimos este inconveniente”, expresó.

El intendente contó que quedaron “tirados en la ruta una hora y media” pero que ese tiempo “se hizo muy corto por toda la gente que paraba, tomábamos unos mates y charlábamos”. Primero frenó un camión y una camioneta que fue a pedir ayuda.

El conductor apuntó a la parte de atrás para que no se meta adentro

“Al guanaco lo vimos encima. Había como 6 o 7 arriba de la ruta. Nunca están parados arriba de la ruta, los que conocen saben que siempre están a los costados, y tampoco a la noche”, indicó Grasso quien aseguró que los sorprendió: “Siempre andamos con precaución”.

“No es sólo las cantidades sino que ya se empiezan a familiarizar con los ruidos y la ruta”, opinó.

“El conductor frenó y apuntó a la parte de atrás para que no se meta adentro que es parte de los cursos de manejo defensivo que hacen los choferes profesionales”, explicó.

“Siempre vamos con un chofer profesional porque no es la primera vez que me accidento. Ya volqué en dos ocasiones y después de la campaña preferí ir con un compañeros nuestro y él siempre apunta para que el guanaco no salte y se te meta adentro y tiene que hacer una maniobra para que se vaya para el costado”, agregó.

“No dio tiempo de nada, ni de asustarse, ni nada, fue un golpe grande. La camioneta quedó destruida pero lo importantes es que estamos todos bien. Lástima, para los bicheros, que el bicho no la pasó tan bien”, cerró.