Hace una semana se conoció que un joven caletense fue convocado para integrar la Selección Argentina de Roller Derby. Pablo Meirovich, junto a otros dos santacruceños y un fueguino integrarán el seleccionado. En julio competirán en el mundial que se realizará en Saint Louis, Missouri en Estados Unidos.

Pablo Meirovich es un joven caletense que fue convocado para integrar el seleccionado argentino de Roller Derby, un deporte de contacto sobre ruedas.

La Opinión Zona Norte invitó a Pablo a la redacción para que cuente acerca de sus inicios en la disciplina y sobre esta nueva experiencia que se avecina.

Sus comienzos

“Patino hace 5 años en el Derby”, inició Pablo. La actividad en Caleta Olivia fue impulsada por su novia y una amiga quienes armaron un equipo y practicaban originalmente detrás del Complejo Deportivo Municipal, luego se trasladaron a la Escuela N° 36.

“Me enseñaron a patinar. La disciplina femenina y masculina está dividida y tuve que empezar a viajar para poder practicar. Jugué con equipos de Mendoza, Córdoba y actualmente me encuentro entrenando con un equipo de El Calafate”, siguió el patinador.

Convocatoria

En este sentido, Meirovich comentó que durante el 2019 realizó una prueba donde participaron patinadores de todo el país en Buenos Aires. El 1º de febrero fue informado que quedó dentro de la selección.

Entrenamientos

“Ahora tengo que empezar a viajar más seguido o irme hasta El Calafate dependiendo si quiero entrenar con mi equipo o con la Selección”.

Además de Pablo, la selección convocó a dos compañeros del equipo calafateño y un patinador de Tierra del Fuego, siendo 4 jugadores patagónicos que formarán parte del equipo argentino.

“Como la mayoría de los jugadores están en Capital Federal, ellos entrenan todos los domingos, pero viajar todos los fines de semana es imposible”, destacó Meirovich y añadió “posiblemente coordinemos ahora que vienen varios fines de semanas largos en febrero e ir a entrenar todos juntos a Buenos Aires, y de paso aprovechar para hacer las visas”.

Encuentro de Roller Derby que se realizó en enero. FOTO: SELECCIÓN ARGENTINA ROLLER DERBY

Sobre sus otros compañeros, Pablo destacó: “Jugamos un montón de veces juntos, de hecho el año pasado hubo un torneo en Ushuaia y se armó como una Liga Austral de Roller Derby, esa vez también vino un equipo de Estados Unidos y le ganamos. Ya nos conocemos, es más barato jugar en el sur que ir a Buenos Aires, además el ambiente no es tan grande como para no conocerse. Siempre tratamos de ayudarnos.”

¿Qué es el Roller Derby y como se juega?

“El Roller Derby, es un deporte de contacto en patines que se juega en una pista ovalada de carreras. Cada equipo tiene 15 jugadores, pero a la pista entran 5 jugadores donde 4 bloquean y uno suma puntos que es el jammer. El jammer tiene que dar vueltas en la pista y cada vez que va esquivando los contrarios suma puntos, pero los bloqueadores del otro equipo tienen que impedir que el otro pase. Son dos tiempos de media hora y dos jam de 2 minutos”, explicó el patinador.

La disciplina, “es una cuestión de estrategia más que de fuerza“. “Hace un par de años atrás era más bruto, pero el deporte y el reglamento va evolucionando todos los años y ahora es mucho más exigente que andar golpeándose”, añadió Pablo.

Expectativas

Sobre este nuevo desafío Pablo aseguró “personalmente es un logro, hace 5 años que vengo entrenando, había aplicado en el 2017 para la selección y no quedé y después de mucho entrenar e insistir pude entrar. Entraron amigos, ya conozco a varios de los chicos. Argentina está en el puesto N° 8 del mundo luego de haber participado en el mundial de Barcelona, España y ahora hay que seguir con el legado. Gente que está en la selección fueron los que me enseñaron a mí, imagínate, compartir pista con los que me enseñaron es tremendo”, manifestó.

Copa Mundial Roller Derby Masculino

Del 9 al 12 julio, en Saint Louis Missouri, Estados Unidos se llevará a cabo la Copa del Mundo de la disciplina sobre ruedas. Cabe destacar, el mundial se realiza cada dos años. En el 2018 se realizó en Barcelona, España y Argentina quedó dentro de los primeros diez.

La misma es organizada por los GateKeepers, uno de los mejores equipos del país y el mejor seleccionado del mundo.

“Es una experiencia increíble, estamos entrenando hace un montón. Acá se me dificulta entrenar porque estoy solo y por eso cada vez que necesito refrescar la memoria tengo que viajar”, expresó el caletense.

El patinador, además comentó que necesita un espacio para practicar en la ciudad y que alguien pueda colaborar con nafta para que pueda entrenar con su equipo en El Calafate.

Por otro lado, es importante resaltar que, para viajar al país estadounidense, cada jugador deberá financiárselo. “Sobre la marcha iré viendo quién me puede sponsorear”, agregó Meirovich.

Grupos

A: Bélgica, Irlanda, Estados Unidos.

B: Colombia, Inglaterra, Suecia.

C: Australia, Polonia, Escocia.

D: Chile, Francia, Filipinas.

E: Canadá, Italia, Puerto Rico.

F: Corea, México, España.

G: Argentina, Dinamarca, Alemania.

H: Japón, Nueva Zelanda, Gales.