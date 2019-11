Padres denuncian “acomodos” en inscripciones del Nivel Inicial

Ayer iniciaron las inscripciones para las salas de tres años, donde sólo siete Jardines de Caleta Olivia contaban con cupos para esta demanda. Ante las pocas vacantes que quedaban disponibles en el Jardín N° 52, una señora reclamó que varios padres inscribieron a sus hijos mediante WhatsApp.

Siete Jardines de la ciudad de Caleta Olivia iniciaron las inscripciones para la sala de tres años. Entre ellos los N° 11, N° 18, N° 42, N° 52, N° 57, N° 58 y

N° 67.

En este sentido, la Ley de Educación plantea que la sala de tres no es obligatoria, pero debe ser universal. Esto quiere que decir que todos los Jardines deben contar con cupos para aquellos niños que los padres deseen iniciar su proceso educativo. Los padres, desde hace varias semanas, vienen organizándose mediante grupos y guardias de tres a cuatro horas para poder conseguir un lugar en estas instituciones.

Lista de espera

El Jardín N° 57 que contaba con 14 cupos inscribió a todos los padres que concurrieron. Quienes quedaron afuera, decidieron crear una lista de espera para que sea recibida por los directivos en caso de que algún padre desista del lugar. Por otro lado, en el Jardín N° 52 “Cumelén” se llevó a cabo la misma metodología. Primeramente, los padres habían realizado una lista de 20 personas, pero por datos extraoficiales que decían que habría un cupo de 9 niños, se fue reduciendo a una lista de 15 personas.

En este caso, una señora que estaba en el lugar 11 comentó en el programa de El Oso que desde hace más de un mes estaba esperando las inscripciones. “Hablé con la directora para que nos dejen en lista de espera, pero dijeron que no se harán cargo. Aquel papá que no encuentra vacante debe dirigirse a la Dirección Regional de Educación. Hay casos que han inscripto a los nenes por WhatsApp, porque las mamás cuentan que son conocidos de tal persona. Los padres no hicieron guardia, ni cola, nada, y esto es injusto”, cerró.