La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito convoca para mañana, miércoles 19 de febrero (#19F), a una jornada federal y mundial, a días de la apertura de sesiones legislativas que se llevarán a cabo el 1 de marzo.

A dos años del pañuelazo que dio inicio al debate legislativo en 2018, será una fecha en la que se exigirá en las calles el tratamiento urgente y la aprobación del Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), el cual fue presentado el 28 de mayo de 2019.

La Opinión Zona Norte habló con una de las referentes de Socorro Rosa Rabiosa, a un día de salir a marchar por las calles comodorenses. Ellas son un grupo de activistas que brindan información y acompañan a las mujeres que deciden realizarse un aborto.

“Nosotras estamos acompañando al hospital para denunciar las violencias que sufren las mujeres que van a pedir abortar, por la ley de interrupción de embarazo. Ellas no son bien tratadas, las asustan cuando van a pedir la ILE (interrupción legal del embarazo), sobre todo cuando van por guardia. Son personas que evidentemente no están a favor, entonces cuando una mujer va desesperada, la asustan. Eso acompañamos nosotras. Este tipo de cosas no deben pasar en el hospital, los médicos deben abstenerse a hacerles comentarios o a opinar y asustarlas, las tienen que recibir bien” comentó una referente de Socorro Rosa Rabiosa a LOZN.

La jornada comenzará con una concentración en la Plaza Kompuchewe y finalizará en el Hospital Regional, en donde se hará una lectura del de documento y se entregarán panfletos.

“Estamos en la ciudad en donde se dio el caso de una chica hace años que fue violada por el padre policía. La madre luchó junto a compañeras. A partir de este caso sale el “fallo fal”, es el que aclara y dice que si una mujer quiere interrumpir su embarazo por las causales de violación, salud y riesgos puede hacerlo sin orden judicial. Hace años está funcionando en todo el país. La reflexión es que el fallo surgió en Comodoro Rivadavia y acá hay un solo médico que garantiza ILE, y además reciben a las mujeres aludiéndoles a que no interrumpan su embarazo, no hay un buen acompañamiento” concluyó.

Cronograma

Miércoles 19 de febrero: Desde las 18 horas, la concentración será en Plaza Kompuchewe (Escuela N° 83).

A las 18.30 horas se marchará por calles céntricas hasta el Hospital Regional.

El recorrido será por las calles: San Martin, Güemes, Rivadavia, Belgrano, e Hipólito Yrigoyen.

Las estaciones del Pañuelazo serán: Plaza Kompuchewe, Prefectura y Fiscalía, Seccional 1ra de Policía, Municipio, Concejo Deliberante, Catedral y el Hospital Regional.

Se llevará a cabo la lectura de documento y también se realizará entrega de panfletos.