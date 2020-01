Para ADOSAC, provincia debería estar convocando la paritaria

Los trabajadores de la educación pública de Santa Cruz señalaron que “esperan” el inmediato llamado a negociación colectiva. Aunque provincia no se ha pronunciado sobre la política salarial para el 2020, el gremio recordó que “históricamente” rechazaron las “sumas fijas”.

Desde la Asociación de Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) precisaron a La Opinión Austral que el Consejo Provincial de Educación (CPE) debería estar “convocando por estas horas a la paritaria salarial y laboral” si el “objetivo es garantizar los 180 días de clases que marca el calendario escolar”, tal como lo dijo la presidenta del CPE a este medio, Lic. Cecilia Velázquez.

En tanto, la diputada provincial Nadia Ricci pidió al CPE “convocar a paritarias libres para los docentes y realizar ofertas serias de incrementos salariales, para evitar que el calendario escolar se vea interrumpido” y con ello “garantizar los 180 días de clases y el normal funcionamiento del sistema educativo”. «No podemos esperar a marzo para que el Gobierno se siente con los docentes. Es una deuda que se viene arrastrando y que causó que los chicos perdieran muchos días de clases. El diálogo tiene que comenzar ahora y los incrementos salariales tienen que ser urgentes”, destacó.

Aumento

Acerca de la iniciativa que ha impulsado el Gobierno Nacional de otorgar un bono a los privados y mientras prepara un paquete de medidas similar para los estatales, los docentes recordaron a este medio que “las sumas fijas no son aceptadas en las negociaciones, esta es una lucha histórica que hemos dado desde ADOSAC y es la definición que sostiene el gremio y las asambleas”.

De todos modos, aclararon que el gobierno aún no ha realizado ninguna oferta de forma oficial, por lo que quedan a la espera de la convocatoria de una mesa formal.

Se recuerda que al cierre de la semana pasada el Gobierno Nacional anunció el decreto del presidente de la Nación, Alberto Fernández, para poner en vigencia un incremento salarial destinado a los trabajadores del sector privado de todo el país. Se trata de una suma de $ 4 mil, que se pagará $ 3 mil con el sueldo de enero y mil pesos en febrero, que tendrá carácter “remunerativo”, es decir que formará parte de la base de cálculo de conceptos como aguinaldo y salario básico, y de los aportes de empleadores y empleados al sistema previsional.

En tanto, se estipula que en los próximos días Nación anunciará cuál será la medida para los estatales. En Santa Cruz, desde el Consejo Provincial de Educación precisaron a este medio que no hay exactitudes sobre cuál será la pauta salarial para el 2020, pues se trata de una definición que tomará la propia gobernadora Alicia Kirchner y luego comunicará a cada Ministerio.

Calendario

En ese contexto, la presidenta Cecilia Velázquez, señaló que continuará “trabajando en la estabilidad laboral, además de la formación docente”. “Se plantea una mirada integral de la paritaria, y también lo piden los gremios”, aseguró, e indicó que más allá de lo salarial es preciso abordar “los desafíos que tiene la educación pública en este siglo, que la educación permita generar las estrategias para que los estudiantes puedan resolver la desigualdad”.

Asimismo, desde Nación señalaron que los 24 ministros de Educación del país se comprometieron a garantizar “180 días de clases” para el ciclo lectivo 2020.

Sobre este punto, Velázquez precisó a este diario: “Nuestro calendario estipula los 180 días de clases”, por lo que asumió el compromiso de “llevar adelante las acciones necesarias” para que el dictado de clases no se vea interrumpido por la falta de mantenimiento escolar y la falta de resoluciones en las paritarias.

Frente al compromiso de dar cumplimiento al calendario escolar, la entidad sindical sostuvo que el gobierno, en primer lugar, “debe desarrollar un profundo mantenimiento de los edificios”.

Además, adelantaron que ADOSAC tiene previsto realizar un relevamiento en cada escuela, previo al inicio de clases, para obtener precisiones sobre las labores realizadas en las vacaciones.

En tanto, el gremio dio cuenta que el 2020 inicia con la decisión de implementar medidas de fuerza en caso de que no haya arreglo salarial, se trata de una decisión que fue tomada en los últimos congresos provinciales de la Asociación de Docentes de Santa Cruz. Asimismo, observaron que hasta que no se realice la primera negociación del año no tienen previsto llevar adelante un congreso provincial, pues quedan a la espera que provincia eleve una propuesta a sus demandas para ser analizada en ese ámbito.