Para ATE la prioridad es la 591 e ingresar en municipios

El referente de ATE, Carlos Garzón, anticipó que el gremio pretende que en 2020 la provincia priorice “mejorar la vida” de los agentes de la Ley 591. Además, habló del contexto político, de las condenas “por protestar” y del ingreso de la entidad a las municipalidades. “Prades fue un cobarde”, disparó.

Desde hace unas semanas, Carlos Garzón ejerce como Secretario Adjunto de la conducción provincial de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). Previo a ello, condujo la seccional de Caleta Olivia, desde donde pujó por el ingreso de la entidad al municipio local. Es ese uno de los puntos a los que se refirió, en diálogo con La Opinión Zona Norte.

(Facundo) Prades fue un cobarde, que no se animó a permitir el ingreso de ATE a la Municipalidad de Caleta Olivia. Pero no es un tema terminado, esperamos poder sentarnos con el actual Intendente, Fernando Cotillo, y avanzar. En caso que no se dé un acuerdo, lo resolveremos por la vía judicial o gremial”, precisó.

Sin embargo, se mostró confiado, al entender que “el municipio y la provincia están en línea con el Estado Nacional, sabemos que la razón la tenemos porque los compañeros tienen que poder elegir el gremio al que desean que los represente. En la provincia, el 65% de los trabajadores municipales no está sindicalizado. A ellos apuntamos, y no a diluir al SOEM”, enfatizó.

Además, sobre el tema, mencionó que ATE consiguió el ingreso en algunos municipios, y que están en marcha 4 paritarias sectoriales. “Si logramos representar a los 13 mil municipales que no están afiliados a ningún gremio, ATE será el sindicato de mayor representatividad en Santa Cruz y sus distintas localidades”.

Para Garzón, el contexto político es importante. Dice que ATE fue parte importante en la derrota de Mauricio Macri, y que su gobierno fue de lo “peor que le pudo pasar a los trabajadores”. Asimismo, cree que el actual alineamiento ideológico entre la Nación, Provincia y municipios, debe redundar en beneficios para los trabajadores.

“Celebramos que desde el Estado Nacional se ponga el foco en los que menos tienen. En la provincia, los que menos tienen son los compañeros de la Ley 591. Mejorar su calidad de vida, entonces, debe ser la prioridad en 2020 del gobierno provincial. Eso y avanzar en las paritarias sectoriales, debe ser lo primero en la agenda pública”, opinó.

En este sentido, destacó que, durante 2019, existieron aumentos salariales en Santa Cruz y, aunque no fue “todo lo esperado”, resultó como “paliativo a los problemas de muchos compañeros”. Es así que, recordó: “los aumentos rodaron el 31,6%, y la inflación superó el 51%. Vamos a seguir trabajando, porque los trabajadores necesitan salarios acordes al costo de vida en la provincia”.

Por otra parte, el dirigente se refirió al encuentro que mantuvo Alejando Garzón, referente nacional de la organización, con la Gobernadora Alicia Kirchner. “Fue únicamente para tratar temas referidos a los compañeros afiliados que dependen del Estado Nacional. Puntualmente, los de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) y del Hospital Samic. En ninguno de esos lugares hay designadas nuevas autoridades y es necesario que se haga de inmediato. En YCRT no hay un responsable al que plantear la situación de los compañeros, que han debido sufrir despidos, pauperización laboral, y muchas circunstancias adversas en los años de la presidencia de Mauricio Macri. Y en el Samic no hay insumos, ni medicamentos, no se le paga a los proveedores, hay muchas irregularidades. Todo eso le transmitió Alejandro a la Gobernadora, para que desde el Estado y la entidad gremial se haga el planteo ante el gobierno nacional. Es una deuda del gobierno anterior, que debemos solucionar”, dijo.

Juicios

Al promediar el año que termina, los dirigentes de ATE y CTA, Alejandro Garzón y Olga Reynoso, (actual Secretaria General de ATE provincia), fueron condenados por encabezar cortes de rutas nacionales. Se trata de penas federales, en suspenso, pero que marcan precedentes.

“Todos los gobiernos usaron la Justicia para perseguir. Muchos compañeros fueron procesados y detenidos. Pero nunca hubo tanto odio, para los que protestan por mejoras en su calidad de vida, como en el gobierno de Macri. Por eso, compartimos la reforma judicial que quiere el presidente Alberto Fernández”, sentenció.

Finalmente, agregó: “Esperemos que el proceso de cambio se dé, que se fortalezca la figura de los fiscales y no tanto la de los jueces, y que se actúe para terminar con la criminalización de la protesta social. Todos tenemos el derecho constitucional de manifestarnos, y de reclamar para estar mejor junto a nuestras familias”, culminó.