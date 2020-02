Lo dijo su responsable, Rodolfo Vanini. Tienen el mismo reclamo de comerciantes y vecinos que viven en la zona céntrica. “Habrá que analizar el pedido”, tiró. ¿Quién podría quedar exento de pagar por estacionar? ¿El reclamo de algún sector será contemplado por el Municipio?

A raíz del pedido que hicieron los docentes de Río Gallegos al intendente Pablo Grasso, para quedar exentos del pago del estacionamiento medido, luego de que se extendiera el perímetro, abarcando más calles, y del aumento de la tarifa en el valor de la hora, el equipo de “No Tan Temprano” de Radio LU12 AM680 consultó al jefe del SIPEM, Rodolfo Vanini.

Desde la Asociación de Docentes de Santa Cruz, ADOSAC, reclamaron el pago del impuesto por considerarlo un golpe al salario no sólo del docente sino de todos los trabajadores.

El pedido generó controversias en la comunidad local, ya que son cientos los vecinos y vecinas que tienen que abonar los 40 pesos, costo del estacionamiento a partir de este año, diariamente.

Al respecto, el responsable del Departamento de Servicio de Estacionamiento Municipal aclaró: “podemos tener opiniones encontradas, porque en realidad nosotros tenemos el estacionamiento medido para que haya un fluctuamiento de gente que venga al centro, haga sus cosas y se vaya, para organizar o reordenar el tráfico”.

En este sentido, explicó que también hay otros casos, como los frentistas que viven en el centro o los comerciantes que dejan más de ocho horas el vehículo estacionado todos los días, “es un tema para analizar, no se puede decidir en el momento”, y aseguró que la ley tiene que ser justa para todos.

Si bien reconoció el pedido como válido, aclaró: “Yo no voy a decir que el reclamo de ellos no tiene justificación, porque sí la tiene, como también la del comerciante o la del frentista”, y subrayó que “si vamos a la lógica nosotros queremos reacomodar el estacionamiento en el radio céntrico, habrá que analizar el pedido” finalizó sin dar más respuesta.

Fracción del billete de estacionamiento

Por otro lado, Rodolfo Vanini se refirió a la composición del ticket que se entrega a los vecinos cuando estacionan en el casco céntrico de Río Gallegos.

Al respecto, el jefe del SIPEM explicó que los vecinos que pagan los 40 pesos, están abonando una boleta de una hora que está fraccionada en dos.

Es decir, que cada una de las partes es de 30 minutos, “así, si estuvieron menos tiempo, menos de una hora, les queda el otro troquel para usar la media hora que no utilizaron cuando gusten” aseguró.

Incluso, adelantó que están evaluando la posibilidad de sacar las boletas de 20 pesos “creo que, próximamente, estaremos sacando las de media hora nada más, no lo hicimos hasta ahora porque tuvimos algunos inconvenientes”.

Por último, al ser consultado por el grado de tolerancia que hay para los conductores que tal vez sólo estacionan pocos minutos y dejan el vehículo con balizas, el responsable del Departamento de Servicio de Estacionamiento Municipal dijo que deben avisarle al empleado.

“Si estacionás en el radio céntrico, y el operador está trabajando, lo primero que hace es poner la boleta, salvo que se le avise y se le aclare que es un segundo, que entra y que sale, en ese caso no hay problema, es sentido común” afirmó.

Y pidió a la comunidad que se ponga en el lugar del trabajador, “si el auto está ocupando lugar donde hay un cartel de estacionamiento medido el operador cumple con su función, porque después paso yo o un inspector y vemos un vehículo estacionado sin boleta y el que va a tener problemas después es él”.

Por eso aseguró que no hay tolerancia, “si el operador viene y no hay nadie en el auto, por más que esté encendido y con balizas, si está ocupando un espacio del estacionamiento, va a poner la boleta, porque de eso depende su trabajo, ahora cuando es consensuado no hay inconveniente, simplemente hay que avisarle al empleado” finalizó.