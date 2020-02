Esta mañana, Jorge Montenegro, entrenador de perros, fue consultado por “En el Tintero”, programa que se emite por LU 12 AM 680, acerca de dos casos que se produjeron casi en simultaneidad en nuestra ciudad, como la muerte de la proteccionista que cuidaba 130 perros y el hombre hallado muerto en su vivienda que poseía alrededor de 40 perros en su casa. Este no dudó en aclarar que en estos casos existe un problema patológico al igual que la gente que acumula chatarra.

Consultado sobre estos casos, Montenegro señaló que quizá un psicólogo o sociólogo podría dar más detalles de esta problemática. Pero también sostuvo que desde su conocimiento, por participar de distintos seminarios que tienen que ver con la crianza de perros y la adopción masiva de los mismos, esto se debe a un trastorno en la conducta de la persona que acumula, ya sea mascotas, chatarras o cualquier otra cosa y la situación se vuelve inmanejable. Aquí sin lugar a dudas aparece la patología que lleva por nombre Síndrome de Noé.

“La decisión de tenerlos es de uno , no de los perros”

En otro fragmento, Montenegro consideró que de alguna forma, “todos los que amamos a los perros estamos una línea muy fina, en mi caso me pasó que la perra que tenía tuvo dos cachorritos y cuando esos cachorros se empezaron a ir , la angustia que comencé a tener se vio manifestada en comenzar a adoptar más perros. Hoy poseo 17, y aunque mi situación es distinta debido a que uno trabaja de esto, yo mismo en el momento que debiera dar en adopción estos 17 perros, tendría muchísimas dificultades, pero tengo clarísimo que trabajo de esto y que la decisión de tenerlos es mía y no de los perros pero igualmente, así y todo me costaría muchísimo desprenderme de ellos”.

Hay que entender que sólo somos un eslabón en la cadena y el perro debe continuar su vida en un lugar adecuado a sus necesidades.

“Uno debe ser sólo un eslabón en la cadena”

Luego realizó su propia autocrítica al señalar que quienes trabajan con perros, entrenadores, proteccionistas y demás; “tenemos que tener en claro que en realidad, lo más sano para seguir ayudando a los perros, es entender que uno es un eslabón de una cadena en la cual uno tiene que ayudar y dejar ir, para que la vida del perro continúe en el lugar más adecuado para estas mascotas.

“El proteccionismo es para ayudar y dejar ir”

Sin lugar a dudas, el paso más complicado es cuando uno ayuda a un perro y genera un vínculo egoísta, donde caprichosamente queremos seguir ligados a ese vínculo, por eso tenemos que entender, que si nos metemos en esto del proteccionismo, es para ayudar y dejar ir. El principal problema es que esta gente solo puede pensar en ellos. Lamentablemente no se dan cuenta del problema que generan cuando ya no estén y el inconveniente que generan en el resto, como me cuentan que está pasando con estos dos casos de personas que tenían muchos perros”, concluyó.

¿Cómo identificar el Síndrome de Noé?

Estos son los criterios para determinar si una persona sufre Síndrome de Noé o simplemente es un amante responsable de los animales:

– Acumulación de gran cantidad de animales de forma compulsiva y desmesurada. El caso de mayor acumulación de animales conocido se fija en 550 animales en una vivienda de USA.

– Incapacidad para mantener a los animales en buenas condiciones. La escasa higiene suele ser consecuencia de la falta de medios (tiempo, espacio, recursos), pero también de la incapacidad de detectar las necesidades mínimas de los animales mantenidos. Esto conlleva enfermedades a esos animales, sufrimiento en las personas y puede llegar a convertirse en un problema de salud pública muy importante.