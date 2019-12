Para “Gury” Quiroga, los inspectores de Comercio “no están preparados”

El subsecretario de Comercio y Bromatología de la Municipalidad de Caleta Olivia, Antonio “Gury” Quiroga, se despidió de su gestión con polémicas declaraciones en Radio San Jorge.

Anunció que insistirá ante el Concejo para que se apruebe una ordenanza en donde se exija una certificación de idoneidad a los inspectores de Abasto, Comercio, Matadero, Saneamiento y Bromatología.

La afirmación cayó pesada en los ánimos de los propios inspectores quienes luego se comunicaron con el programa “La Opinión en Radio”. Y no sólo por eso hubo enojo, sino porque Quiroga remachó diciendo que su área, tiene doscientos trabajadores, y que “no todos son indispensables”. Para graficar eso, comentó que en todos estos días de huelga persistente, sólo asistieron a trabajar unos cuarenta empleados del área, o sea, el 25 por ciento.

Sobre la cuestión de la capacitación, recordó que el año pasado se firmó un convenio entre el Municipio y la UNPA para un curso con certificado oficial a los empleados de Comercio, el cual versaba sobre reglamentaciones vigentes. “De los 87 inspectores inscriptos, ninguno aprobó”, contó Quiroga, y eso que, según él, se fueron bajando los requisitos para que aprobasen. Por ejemplo, que la asistencia ya no fuera del ochenta por ciento, sino que fuese del cincuenta por ciento de las clases. Y aún así, sólo siete cumplieron ese mínimo porcentaje”, agregó.

“Un inspector de Comercio cobra cuatro adicionales”, comentó, y criticó que no todos cumplen con las tareas como para percibirlos. Calculó que en el municipio se erogan “más de dos millones de pesos” por tareas “que no se llevan a cabo”, y sugirió que la próxima gestión “tendrá que evaluar si sostiene o no, estas acciones”.