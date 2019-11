Para vos una fiesta, para ellos un infierno

Se acercan las fiestas de fin de año, fechas que en muchas familias se viven con alegría y se esperan con ansias. Sin embargo, no para todos es así, hay familias que comienzan una cuenta regresiva, sabiendo que llegan momentos de miedo y tensión, porque el uso de diversos artefactos de pirotecnia que suelen acompañar las celebraciones no representa diversión para todos.

Si bien con la nueva ordenanza en Río Gallegos la restricción es total y se habla de “pirotecnia cero”, hay un gran sector de la comunidad que disfruta de los fuegos artificiales e igualmente los utiliza. Pero, ¿cómo afecta su uso a las personas con disfunciones sensoriales, a los animales y al medio ambiente? Quizás esta información sensibilice y al generar conciencia en vecinos y vecinas, la solidaridad se haga presente y se celebre en todos los hogares.

Como primer punto, no está de más recordar que en Río Gallegos está en vigencia la Ordenanza Nº 8.875, que en su artículo 1º prohíbe, “en el ámbito del ejido urbano, la tenencia, fabricación, comercialización, transporte, depósito, venta al público mayorista o minorista y uso particular de los siguientes artificios pirotécnicos de uso festivo: petardo, fósforo, batería, bengala, volcán, fuente, mortero, mortero con bomba, fogueta, torta, caña voladora y demás afines y/o similares”.

Pero, aún así, gran parte de la sociedad, todos los años, ignora esta prohibición y, al no poder conseguir los artefactos de forma legal, recurre a la clandestina, aún más peligrosa e inestable. Porque si bien todos los proyectiles artificiales son riesgosos y capaces de generar accidentes a personas, animales, bienes materiales y, por supuesto, al medioambiente, cuando la pirotecnia es pirata puede produce lesiones más severas.

Por eso, tal vez sea importante en estas fechas apelar a la solidaridad y a la empatía, no sólo al temor que representa estar haciendo algo fuera de la ley y los peligros de su uso, sino al miedo que representan los fuegos artificiales, por sus efectos visibles y audibles, en otros.

Esta costumbre popular no sólo afecta a niños y adultos con trastorno del espectro autista y a las mascotas, que todos sabemos tienen una sensibilidad auditiva muy alta, también los bebés, los ancianos y las personas convalecientes sufren malestar por el ruido ensordecedor y la contaminación acústica provocada por estas «armas» de divertimento casero.

La pirotecnia suena más fuerte para ellos, generándoles miedo, estrés, palpitaciones, taquicardia, infartos, afectación del sistema inmunitario y, en caso de enfermedad, empeoramiento de la salud del paciente. Lo que para algunos es motivo de celebración, para ellos es, definidamente, un infierno.

En Río Gallegos hay pirotecnia cero, ojalá estas fiestas puedan ser una celebración para todas las familias de la ciudad, con una sociedad que respete y garantice el derecho de todos de disfrutarlas.

En primera persona

Las fiestas de fin de año son un padecimiento para muchos niños con autismo, tal y como veremos lo describen familiares y especialistas. Al tener un desorden sensorial, perciben los estruendos como una verdadera catástrofe.

Al respecto, la directora del Instituto para Trastornos del Espectro Autista (ITEA), Eliana Rondan, explicó a LOA que “en general la sensibilidad auditiva que tienen hace que el ruido de la pirotecnia suene mucho más intenso y a ellos les puede generar un malestar que puede desencadenar en una crisis”.

Por eso, Eliana destaca la importancia de generar conciencia en la comunidad, “ya que para muchas familias es un momento difícil y realmente los niños y las niñas la pasan muy mal, y lógicamente las familias también”.

Por su parte, algunas familias se animaron a dar su testimonio y contaron a este medio las diferentes estrategias que fueron encontrando para pasar las fiestas de la mejor manera posible.

Claudia es mamá de Martiniano, un niño de 7 años con TEA, quien “empezó a darse cuenta de lo que es la pirotecnia y a tener problemas con los ruidos fuertes después de los tres años. Recuerdo la primera Navidad, comenzó a llorar desconsoladamente y para nosotros se terminó la fiesta, fue un descontrol. A partir de esa Navidad, empezamos a buscar todas las estrategias para que las fiestas fueran lo más llevaderas posibles. A él le encanta la Navidad, ama a Papá Noel y lo espera ansioso todo el año. Nuestra estrategia es comer temprano, a mi casa Papá Noel llega 23:30 horas, así Martiniano abre los regalos tranquilo y antes de la medianoche brindamos. Previo a que tiren los fuegos artificiales, se coloca los taponcitos de silicona y arriba sus auriculares. Después de cuatro años, logramos que las fiestas sean más tranquilas para todos. Cuando ya no hay fuegos, se puede sacar todo”.

La estrategia que encontró esta familia es excelente, pero lamentablemente “nos limita un poco, porque no podemos pasar las fiestas en otro lado, no podés obligar a otros a festejar la Navidad media hora antes, pero es la forma que tenemos de pasarla bien todos”.

En el hogar de Claudia además tienen a Rocco. “Nuestro perro también se pone loco, no sabe para dónde correr, a él le damos sus gotitas a las 23 hs., armamos un megaoperativo para celebrar la Navidad, tengo todo cronometrado”.

Gustavo es papá de Roberto, un joven de 20 años con TEA, quien comenta “yo tengo mi hijo con autismo y a él le afecta el ruido de la pirotecnia, porque adentro de la cabecita es como que le explota y empieza a autoagredirse, ahí es donde los papás tenemos que estar atentos. Ellos no saben expresarse y se terminan lastimando mucho. Nosotros lo que hacemos es ponerle los taponcitos en los oídos, más el auricular conectado con el celular con la música que a él le gusta, de esa manera se van regulando los ruidos. La última vez que se autoagredió fue el 1 de enero de este año, se golpea en la cabeza y se hace sangrar la nariz. Cuando pasa el ruido, automáticamente se calma”.

Marita es mamá de Mauro, un adolescente de 17 años que, además de tener parálisis cerebral, es ciego. “Nosotros padecemos hace años la pirotecnia, él no ve, así que esos ruidos lo hacen sufrir mucho. Para las fiestas preparamos la pieza y ponemos música fuerte para que no se asuste con los ruidos de los petardos, siempre tiene que celebrar en un lugar donde tenga música alta y no escuche los ruidos, porque le hacen bastante mal. Al ser ciego, le da miedo no saber qué es lo que explota y nuestra manera de resguardarlo es con su música favorita bien alta; acá en el barrio la gente tira muchos petardos y nosotros tenemos que guardarlo, sí o sí, en un lugar seguro. Pero a veces la música no alcanza, se vuelve insostenible, lo hemos tratado de ir llevando año a año”.

Marita apeló a la solidaridad de la comunidad riogalleguense y deseó que “ojalá podamos hacer algo entre todos, para que puedan pasar los chicos estas fiestas más tranquilos. Si hay que salir a marchar para que la gente tome conciencia, lo haremos, ya lo venimos pensando con varios papás”.

Liliana es mamá de Carlos, un niño de 10 años con TEA. “Nosotros trabajamos con él con anticipación, le avisamos que va a haber mucho ruido y en el caso de la pirotecnia, además le ponemos protectores auditivos para que no tenga miedo, es lo que hacemos nosotros como familia para que no se asuste, llore o se quiera escapar. Es fundamental acompañar a nuestros hijos y no exponerlos cuando son muy sensibles a los ruidos”.

La palabra de los profesionales

Sofía Lanesán, terapista ocupacional, aclaró a LOA que la intolerancia al ruido de la pirotecnia “tiene que ver con disfunciones sensoriales que no están bien organizadas, que vienen desde el área auditiva, cuando hay un desorden sensorial se desestabilizan de forma interna y esto implica, además, el aumento de los niveles de cortisol (hormona que se activa con el estrés)”.

Aclaró luego que no todos los casos son iguales, sino que “depende de la persona, si tiene lenguaje o no para decir lo que le pasa, si tiene algún sistema de comunicación alternativo para manifestar que no le gusta”.

Cuando no pueden expresar lo que les sucede, “suelen autoagredirse o agredir a otro, porque necesitan hacer descargas físicas justamente por la desorganización interna que les genera el ruido fuerte; en este caso es la pirotecnia, pero puede pasar con un motor o con un grito fuerte”.

Entre las alternativas que recomienda Sofía a las familias que pasan por esta situación, destacó los anticipadores visuales, ya que “son muy buenos, ya sea una foto o un video para comentar qué es lo que va a suceder, ayuda a la organización de la persona, para que pueda anticiparse al acontecimiento. Al saber previamente lo que va a pasar, tenemos como cierto resguardo mental y nos puede afectar, pero de otra manera”.

También recomendó los aislantes auditivos “y mantener una actividad de interés de la persona para bifurcar su atención”.

Mientras que el director general de Salud Pública y Bienestar de la Municipalidad, el veterinario Guillermo Basualto, advirtió cómo afecta a los animales el ruido de los fuegos artificiales. “Ellos tienen la audición más agudizada que nosotros y con el terrible estruendo que hace la pirotecnia, es lógico que se asusten”.

Ante el miedo, el profesional detalló que para todos los animales la pirotecnia es traumática, cuando están sueltos “corren despavoridos y se terminan perdiendo, si están encerrados, se desesperan e incluso se vuelven locos, mientras que otros se esconden. En algunos casos pueden producir tal grado de excitación que pueden derivar en un paro cardíaco”.

Pero el problema no es sólo el estruendo de los fuegos artificiales. “A veces, cuando tiran un petardo, el perro se acerca por curiosidad y se lo mete en la boca y le termina explotando y lo lastima, he atendido muchos animales lastimados por pirotecnia”, aseguró Guillermo.

Si bien el veterinario se manifestó a favor de la prohibición de la pirotecnia, con respecto a qué alternativas son útiles para que los animales no sufran tanto, aconsejó: “si los dueños están en el mismo lugar, encerrarlos y acompañarlos en el momento de la pirotecnia; si no sedarlos, siempre asesorados por un profesional”.

Por último, resta analizar cuál es impacto ambiental de los fuegos artificiales en Río Gallegos. Para ello, LOA consultó a los integrantes de la ONG Ambiente Sur, quienes explicaron por qué la pirotecnia afecta también al ecosistema en el que vivimos y con ello la importancia de cumplir las ordenanzas vigentes para evitar su impacto directo en la comunidad.

Entre los principales efectos del uso de la pirotecnia sobre el ambiente, subrayaron los incendios que produce, la perturbación a la fauna y la contaminación.

Sobre el primer punto, destacaron que “Santa Cruz está pasando por un fuerte proceso de sequía, en donde la falta de precipitaciones aumenta el riesgo de incendios de la cobertura vegetal y estos impactos a su vez se trasladan al aire, suelo, agua, seres vivos, infraestructura, entre otros”. Dato no menor, teniendo en cuenta que “en Río Gallegos y zonas aledañas hay 8 áreas protegidas, donde uno de esos objetivos es la preservación de la flora nativa”.

En lo que respecta a la fauna, desde la ONG recordaron que “la OMS establece los 70dB como límite superior deseable para el ser humano (OMS1999), siendo la sensibilidad auditiva de la fauna aquí presente significativamente menor”, por lo que los fuegos artificiales, “en algunos casos, llegan a producir lesiones auditivas a causa de las detonaciones”.

En casos más extremos se llega a la pérdida auditiva, “reduciendo su capacidad de orientación, comunicación y defensa, interfiriendo en la reproducción y en la habilidad para alimentarse, lo que a largo plazo podría generar una pérdida de interés por estos temas”.

Además, detallaron que ante estas explosiones, “las aves vuelan en busca de refugio, generándoles un aumento en el estrés y, por ende, un incremento en el gasto de energía, pudiendo producirse el deceso de la misma. A su vez, al volar son más propensas a ser alcanzadas por las detonaciones”.

El fuerte estruendo produce también que abandonen sus nidos, que “es un hecho recurrente y no sólo se aplica en aves, sino también en otros órdenes de la fauna”.

Por último, desde la asociación enfatizaron sobre la contaminación del ecosistema a raíz de los elementos químicos que se encuentran dentro de los fuegos artificiales, de los cuales algunos son generados a partir de la propulsión o son liberados en la combustión, otros se utilizan durante su fabricación, pero todos caen y se depositan en el suelo y/o en los cuerpos de agua.

El perclorato de sodio y de amonio, el bario, el cadmio, el dióxido de azufre, el cobre e incluso el aluminio, entre otros, tienen un impacto negativo en la flora expuesta y un efecto altamente contaminante en la tierra y en los cuerpos de agua.

Si bien los fuegos artificiales no son la causa principal de contaminación ambiental, la pirotecnia es uno de los factores que la incrementan. Podemos disfrutar de las festividades de fin de año teniendo en cuenta la salud de todos, principalmente la de los más vulnerables, entre ellos las personas con discapacidad, nuestras mascotas y el medioambiente.

En algunos barrios de Río Gallegos ya se habla de “festejo responsable” y se están organizando para celebrar sin pirotecnia, ¿el tuyo no se suma?