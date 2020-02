Los tres gremios iniciaron ayer un paro total en los yacimientos operados por Sinopec, en el norte santacruceño. Hay despidos, baja de equipos y caída de contratos. Ya hubo presentaciones legales y pedidos de conciliación. Al cierre de esta edición, trabajadores esperaban una reunión entre autoridades de la compañía y el sindicato petrolero.

En la mañana de ayer inició un paro total de actividades en los yacimientos que opera Sinopec Argentina, Exploration and Production, Inc. Lo singular de la medida es que fue asumido, no por uno, sino por tres gremios con injerencia en las áreas de exploración y explotación de hidrocarburos. Se trata de Petroleros Privados, Camioneros y la Unión de Obreros de la Construcción (UOCRA).

Se supo que hoy será el encuentro del ministro de Trabajo Teodoro Camino y el presidente del Instituto de Energía Matías Kalmus, en Buenos Aires, con autoridades de la operadora. También se prevé la participación del titular del sindicato petrolero, Claudio Vidal.

Según manifestaron referentes de los trabajadores, el motivo principal del paro es el despido de personal, suscitado a partir de la “baja definitiva” de operaciones de equipos y la caída de contratos entre la operadora y sus prestadoras y subcontratistas.

A la 9:50 el gremio petrolero radicó una presentación formal en las oficinas del Ministerio de Trabajo en Caleta Olivia. Firmada por el secretario gremial de la institución, Carlos Monsalvo, la misiva pone a la autoridad laboral al tanto de la medida de fuerza.

Así también, denuncia las medidas adoptadas por la compañía, a la que responsabiliza por los despidos, trayendo a colación la “baja definitiva” de las operaciones que presta el equipo Y210 de A Evangelista S.A., y de la baja de servicios de los equipos SA1401 y SA1402, pertenecientes a San Antonio Internacional S.A.

Al respecto de la primera contratista, señalan que notificó la desvinculación laboral de todo el personal afectado al equipo de workover. En tanto, sobre San Antonio, menciona que no se registraron despidos, pero que es lo que se puede esperar luego de la baja.

El gremio denuncia que la operadora lleva adelante una política de caída de la actividad. En el marco de una asamblea desarrollada ayer en los yacimientos próximos a Pico Truncado, el dirigente Rafael Guenchenen aseguró que la empresa dejó de producir cerca de un 17% anual, lo que, según precisó, representa “180 mil metros cúbicos de petróleo por año”.

Además, aseguró que existen 58 yacimientos paralizados y que de los 6.400 pozos que están en manos de Sinopec, 4.800 están inactivos.

En su presentación legal, el sindicato también enfatizó que la petrolera está produciendo una sostenida “reducción de diagramas de guardia, baja de cuadrillas de mantenimiento, aplicación de multifunciones, abuso en la modalidad de contrataciones eventuales y por tiempo determinado, negativa al otorgamiento de licencias”, entre otros perjuicios.

Camioneros

Por su parte, el Sindicato de Trabajadores Camioneros y Obreros del Transporte Automotor de Cargas, Logística y Servicios, también notificó al Ministerio de Trabajo ayer a las 8:30 acerca de su propia medida en los yacimientos operados por Sinopec Argentina.

Los camioneros indicaron que el martes tomaron conocimiento sobre la “baja de los contratos de trabajo de las empresas CAM SRL y Clear Petroleum”. Las firmas contratistas notificaron a sus trabajadores, mediante preavisos por acta notarial, que en plazo de 30 días “se extinguen sus contratos de trabajo”.

Huinoil pide conciliación

La conciliación obligatoria puede ser solicitada por cualquiera de las partes en conflicto. De aplicarse, su efecto inmediato es que se retrotraen todas las acciones ejecutadas desde el inicio del paro y sus motivos. Con fecha 4 de febrero, la firma Huinoil pidió que el Ministerio de Trabajo de la provincia dicte la medida.

Según Gastón López, representante técnico de la firma, en su base de Cañadón Seco las medidas de fuerza iniciaron en esa jornada. En tal sentido, acusó al Sindicato de Petroleros Privados de paralizar las actividades sin previa notificación legal. Al cierre de esta edición, se esperaba que fuera dictada la conciliación. Incluso, el sindicato de petroleros lo creía inminente.