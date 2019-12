Paro docente: Destacan 70% de acatamiento en Caleta, y reclaman paritaria

En la última audiencia paritaria, el Estado propuso un reencuentro el 15 de noviembre. Sin convocatoria y tras los dichos de la presidenta del CPE, Adosac llamó a un paro por 48 horas. Reclaman la paritaria, una recomposición salarial acorde a la canasta familiar y denuncian pérdida de poder adquisitivo.

“Peligra el inicio de clases del ciclo 2020”, aseveró Roberto Ochoa de Adosac Caleta Olivia. El docente, en diálogo con La Opinión Zona Norte, se refirió al llamado paritario que no sucedió y al paro de actividades que se ejecuta entre ayer y hoy. “En Caleta Olivia tenemos un acatamiento del 70%. Pudo ser más, pero muchos docentes están abocados al cierre de notas y a compromisos con sus alumnos. El llamado a paritarias no llegó y nos obligan a protestar”, señaló.

Cocha aclaró que la supuesta reunión paritaria que se llevaría adelante el lunes, “se anunció extraoficialmente, pero la convocatoria que debe llegar a través del Ministerio de Trabajo, no llegó”. En este sentido señaló que “el gobierno promete y no cumple. En mayo prometió juntarnos en agosto para resolver el tema salarial y las condiciones laborales, y no pasó. Nos reunimos en agosto y prometieron una cláusula para noviembre, y tampoco pasó. En estas condiciones, si no se resuelven los problemas, no se pueden iniciar las clases del año que viene”, aseveró.

Sueldo docente

Según explicó Ochoa, la situación “es angustiante”. Expresó que, de diciembre de 2015 a igual mes de 2018, el salario docente “perdió el 50% del poder adquisitivo. Este año tenemos una inflación que superará el 50%, y sólo tuvimos un aumento del 31,6% del sueldo. Al 50% caído, hay que agregar 18 puntos más. Esa es la situación de los trabajadores públicos en general. El gobierno no atiende las situaciones urgentes, y pregona una autoridad basada en el miedo y las sanciones”, disparó.

El reclamo

El pedido general de los docentes, a través de su gremio, es la recomposición del salario. Según Adosac, el sueldo “debe contemplar el precio de la canasta familiar en Santa Cruz. Y para eso, los números están, por el aumento de los ingresos de la provincia en dólares. Además, deben terminar los sumarios, porque tenemos unos 100 compañeros en la provincia en esa situación, sin resolución, apartados de sus puestos”.

En tanto, exigen una vez más que termine la intervención de las juntas de clasificación docente, de los Niveles Inicial y Especial. “Estamos en esa situación desde marzo, y no se resuelve. También padecemos la resolución N° 066, de presentismo, que se aplica casi de forma ilegal, atenta contra la carrera docente y los derechos de licencias médicas y especiales. El presentismo aporta el mismo puntaje que contar con dos carreras y dos diplomaturas, es ilógico”, culminó.