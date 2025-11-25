Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Miguel del Plá, paritario de la Asociación Docente de Santa Cruz (ADOSAC), brindó una entrevista a LU12 AM680 tras el congreso del gremio en Los Antiguos.

Confirmó que ADOSAC decidió asistir a la reunión del jueves próximo de conciliación obligatoria sin medidas de fuerza, buscando que el gobierno “firme definitivamente sus compromisos” y garantice los puestos de trabajo para 2026.

Explicó que esa audiencia es una conciliación obligatoria, ya que el gobierno “suspendió la paritaria” a partir de la medida de fuerza de la semana pasada.

Aclaró que la realidad es que la oferta salarial del Ejecutivo es “cero”. La única propuesta formal era una reunión paritaria el 16 de enero próximo para discutir un cronograma salarial para 2026.

El costo de vida patagónico

Afirmó que el docente santacruceño sigue estando “por debajo de la línea de pobreza”. Explicó que, si bien el gobierno utiliza la canasta familiar nacional del INDEC ($1.213.000) para mostrar que un maestro de grado ($1.162.000) está solo $50.000 pesos por debajo, la canasta real que el gremio toma es la medida por la Universidad San Juan Bosco de Comodoro Rivadavia, que “está pisando casi el 1.600.000”.

Los docentes piden aumento salarial. FOTOS: LEANDRO FRANCOS/LA OPINIÓN AUSTRAL

Esto significa que el docente está “40% abajo”, y esa es la lucha salarial. ADOSAC exige que se ponga la cláusula gatillo para los primeros meses de 2026 para garantizar que no se baje el sueldo. La última cláusula gatillo (inflación de diciembre) se cobrará recién con el sueldo de enero, es decir, el primero de febrero.

Proteger puestos

La discusión gremial más profunda se centra en la protección de los puestos de trabajo a través de una reorganización del sistema educativo. ADOSAC busca discutir este tema ahora, y no después del 16 de enero como propone el Ejecutivo, para organizar las clases de 2026 con un “esquema diferente”.

El gremio plantea un proyecto pedagógico que apunta a reducir la cantidad de alumnos por curso y a implementar la pareja pedagógica (dos profesores) en los primeros grados de primaria, argumentando que la tarea docente es agotadora debido a grupos numerosos, el exceso de papelerío y la violencia social que ingresa al aula.

En el Nivel Inicial, el gremio busca cambiar la reglamentación para que la matrícula sea de 12 a 15 alumnos (el máximo que proponen) y no de 15 a 25 (el máximo actual), además de asignar una preceptora con cada maestra en todos los cursos para colaborar con la parte administrativa y toda la tarea.

Explicó que, si el gobierno solo aplica la “protección de puestos” sin reorganizar las aulas con matrículas menores, muchos maestros quedarían “bollando con sus como como parias en el sistema”, con el puesto protegido pero “fuera de la planta funcional” y sin una función clara, situación que ya ocurrió este año. ADOSAC busca que “toda esa gente tenga una función prevista en el sistema y no por fuera”.