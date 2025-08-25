Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

ADOSAC, el gremio que representa alrededor de 9 mil afiliados anunció un plan de lucha de 48 horas para el próximo jueves (28 de agosto) y viernes (29 de agosto). De ser convocados a debatir salarios serán desactivados. Asimismo, el lunes (1 de septiembre) y martes (2 de septiembre) siguiente la huelga seguirá en caso que los sueldos se paguen con descuentos.

Ante este escenario, LU12 AM680 entrevistó a César Alegre, secretario general del gremio: “Nuestro congreso resolvió medida de fuerza para dos semanas” y adelantó que presentarán una nota al gobernador para que “abra la paritaria” y así poder resolver problemas que, según el dirigente, van desde la “recomposición salarial” y la “situación laboral” hasta la “inversión en los edificios escolares“.

Los docentes y trabajadores estatales por las calles de la ciudad. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Anuncios unilaterales

Criticó duramente a la presidenta del Consejo Provincial de Educación (CPE), Iris Rasgido, por anunciar una fecha de titularizaciones “de forma unilateral” para febrero de 2026, sin haber consultado al gremio ni a los docentes.

Esta decisión, que también abarca a los cargos jerárquicos para octubre de 2026, generó “mucha incertidumbre” entre los trabajadores. El gremio aclara que “no está en contra de la titularización”, pero exige ser convocado a la subcomisión laboral y a la paritaria para “armar las bases” y discutir los requisitos de este proceso, que no se lleva a cabo en el nivel secundario desde 2013 y en otros niveles desde 2017 y 2018.

El secretario de ADOSAC expresó su “pena” por la situación, ya que “parecía en algún momento como que iba a haber un gobierno por ahí con otra mirada con el sector docente“.

La presidenta del Consejo Provincial de Educación, Iris Rasgido. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

Sin embargo, lamentó que “están aplicando las mismas prácticas que el gobierno anterior”, con las denuncias y una actitud de “no sentarse a negociar” que llevó a que el CPE “se cerró a negociar, se cerró a seguir discutiendo, no nos llamaron más”.

Alegre denunció que “incumplieron la paritaria 9, la paritaria 10”, y, con un tono contundente, afirmó que “nos mintieron”.

Movilización

Más adelante, recordó que en campaña el gobernador “decía que iba a escuchar a la docencia”. Ahora, el gremio y los docentes “estamos esperando” esa convocatoria.

Advirtió que la docencia está “demandando” una respuesta y que, en ausencia de diálogo, “pareciera que es la única forma de marcar posición… de ir a la marcha, de mostrar en la calle los reclamos porque si no hacen oídos sordos”.

Además, ADOSAC estará atento a si se realizan los descuentos salariales con los que han sido “amenazados”, lo que podría desencadenar un nuevo paro y actividades. Concluyó que los docentes quisieran “estar sin paro”, pero lamentablemente, la falta de respuesta del gobierno los obliga a tomar estas medidas.