Your browser doesn’t support HTML5 audio
A casi una semana de su desaparición, continúa la intensa búsqueda de Emiliano Evans, estudiante universitario de 29 años, visto por última vez el sábado 4 de octubre cerca del Gimnasio Municipal N°3 de San Carlos de Bariloche, donde se alojaba junto a compañeros por un viaje académico.
De Comodoro Rivadavia, Evans reside desde hace varios años en El Bolsón, donde cursa la Licenciatura en Diseño Artístico y Audiovisual en la Universidad Nacional de Río Negro. Según la denuncia de su padre, Marcelo Evans, el joven se habría retirado del alojamiento llevando consigo un gato, ya que no estaba permitido tenerlo en el establecimiento.
Los familiares informaron que en los días previos Emiliano mostró comportamientos “erráticos y confusos”, lo que aumenta la preocupación por su estado de salud.
La Policía de Río Negro mantiene activo el protocolo de búsqueda y difundió sus características físicas: 1,78 m de altura, contextura delgada, tez blanca, cabello castaño oscuro corto y ojos marrones. Al momento de su desaparición vestía jean azul con cortes, buzo negro con cierre diagonal, campera negra, zapatillas beige Vans y mochila negra, y podría estar acompañado por su gato.
Familiares y amigos indicaron que cualquier dato sobre su paradero puede comunicarse de inmediato al 911, a la Comisaría más cercana o al teléfono de contacto del padre: 297-4037054.
Leé más notas de La Opinión Austral
Compartir esta noticia
Dejanos tu comentario