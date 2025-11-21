La Ferrari Cavalcade Adventure 2025 llegó este viernes a Río Gallegos y reunió a cientos de vecinos en la estación de servicio ubicada frente a la rotonda de la Circunvalación. Allí se vivió una verdadera fiesta automovilística con el paso de 59 vehículos de la marca italiana, que avanzan rumbo a Tierra del Fuego luego de recorrer la Patagonia desde Bariloche.

Pero entre motores, cámaras de fotos y banderas de distintos países, hubo una declaración que llamó especialmente la atención. Ricardo, un conductor mexicano que participa del evento junto a su padre, dejó una frase tan espontánea como divertida sobre el viaje familiar: “Después de manejar seis días juntos, ya quieres aventar a alguien por la ventana”, dijo entre risas.

Su respuesta, que generó simpatía entre quienes escucharon la entrevista, dejó entrever que incluso en una travesía de lujo la convivencia puede volverse un desafío.

Una caravana que generó furor en Río Gallegos

La llegada de la Cavalcade generó un enorme movimiento en la zona. Desde las 11 de la mañana comenzaron a reunirse familias, fanáticos del automovilismo y curiosos para esperar el paso de la caravana. Tal como relató la transmisión de LU12 AM680, la multitud levantaba banderas, llevaba carteles y ocupaba cada rincón disponible alrededor de la estación de servicio.

Una Ferrari llega escoltada por personal de organización y seguridad. FOTO: JUAN PALACIOS / LA OPINIÓN AUSTRAL.

Los autos, custodiados por la Policía provincial, hicieron una breve parada técnica antes de continuar camino hacia Río Grande. Entre ellos se vieron modelos de Italia, Estados Unidos, Brasil, Japón, México y Argentina, en muchos casos acompañados por las banderas de origen de cada tripulación.

Ricardo, un conductor que viaja en familia y se toma el viaje con humor

Ricardo, propietario de una concesionaria Ferrari en México junto a su padre, fue uno de los pocos participantes que dialogó con la prensa en español. Al describir cómo viven la travesía, lanzó su frase más recordada: “Después de manejar seis días juntos ya quieres aventar a alguien por la ventana, pero vamos bien”, dijo con una sonrisa, dejando claro que el viaje familiar es intenso, pero divertido.

Explicó que Ferrari organiza este tipo de travesías una vez al año en distintas partes del mundo y que su familia participa habitualmente. “Es increíble, lo pasamos muy bien. A veces viene mi hermana. La marca nos invita porque somos concesionarios. Los eventos siempre son magníficos”, comentó antes de volver al volante para seguir la ruta.

Modelos únicos y fanáticos emocionados

Entre los autos más observados se encontró la Ferrari 296 GTS, uno de los modelos que causó más revuelo por su diseño y su potencia. También se vieron unidades descapotables, versiones todoterreno y autos deportivos de alto rendimiento.

Muchos conductores se mostraron predispuestos a interactuar con el público. Varios abrieron las puertas de sus vehículos para que chicos y adultos pudieran observar el interior, fotografiarse e incluso sentarse unos segundos en el asiento del conductor.

Un Ferrari rojo se detiene en la estación ante el entusiasmo del público. FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

El clima fue de entusiasmo total: vecinos firmando banderas, fanáticos siguiendo a sus Ferrari preferidas y un mar de teléfonos celulares levantados para registrar cada movimiento de la caravana.

Un recorrido exclusivo por la Patagonia

La Ferrari Cavalcade Adventure 2025 comenzó en Neuquén, continuó por Bariloche, atravesó la Ruta de los Siete Lagos y llegó a El Calafate, donde los participantes visitaron el glaciar Perito Moreno.

Luego descendió hasta Río Gallegos para encarar el último tramo rumbo a Ushuaia.

Una Ferrari verde oscuro se estaciona bajo la mirada del público que sigue el recorrido. FOTO: JUAN PALACIOS / LA OPINIÓN AUSTRAL.

Cada participante pagó cerca de 98 mil dólares para formar parte del evento, un valor que incluye logística, servicios especiales y asistencia técnica. En la Patagonia, la caravana avanzó acompañada por fuerte operativo de seguridad y estrictas pautas de velocidad.

Una jornada que quedará en la memoria local

Aunque la caravana permaneció pocos minutos en Río Gallegos, la visita dejó un recuerdo imborrable. La combinación de autos de lujo, conductores de distintos países y la alegría del público local convirtió la escala en un verdadero acontecimiento.

La llegada de los deportivos convoca nuevamente a decenas de vecinos. FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

Entre todas las anécdotas del día, la frase del conductor mexicano quedó como uno de los momentos más simpáticos de la cobertura: una demostración de que incluso en una travesía repleta de lujos, el humor y la convivencia familiar siguen siendo protagonistas.