Walter Uribe, presidente de la Unidad Ejecutora Portuaria de Santa Cruz (UNEPOSC),anunció que Santa Cruz participará en el evento sobre puertos y comercio exterior que tendrá lugar el próximo 25 de noviembre en La Plata, Buenos Aires.

“Habrá una reunión con varios sectores para continuar trabajando en la línea de cabotaje entre La Plata y Punta Quilla. Se encuentra muy avanzado, por lo que estamos próximos a organizar una reunión con varios actores, entre ellos Fomicruz SE, Santa Cruz Puede SAU, entre otros”.

“Necesitamos que varios actores se sumen a este proyecto, para darle volumen a esta línea de cabotaje entre Buenos Aires y Punta Quilla y mejorar la logística en la provincia de Santa Cruz. Esto se llevará a cabo el 25 de este mes, donde va a asistir el arquitecto Dante Canio, que es responsable del área técnica” explicó Uribe.

Por su parte, el propio gobernador Claudio Vidal lamentó las pérdidas de las embarcaciones y celebró que no hubo personas heridas. También felicitó el trabajo realizado por el COE en toda la provincia.

En otro orden, Uribe habló sobre el hundimiento de los tres barcos en el puerto de Caleta Paula producto de los fuertes vientos que azotaron aquella región recientemente.

“Toda la zona norte de Santa Cruz fue afectada por los fuertes vientos, por lo que, desde la administración portuaria del lugar se emitieron estas alertas a los armadores de los buques y obviamente estamos acostumbrados a este tipo de vientos en la zona, pero lamentablemente las ráfagas y el viento superaron los 180 kilómetros por hora“.

Antecedentes

Se recuerda que el pasado lunes -en pleno temporal de viento- se informó que en horas del mediodía “tres embarcaciones artesanales de la Flota Amarilla (Yakisa, Barracuda y Alborada) se hundieron en el Puerto Caleta Paula producto de los vientos extremos y el fuerte oleaje registrados durante la jornada”.

“Afortunadamente, no hubieron lesionados y las personas se pusieron a salvo sobre el muelle. Lo positivo de todo esto es que, no se tuvo que lamentar ningún accidentado”, repasó Uribe en sus declaraciones.

El transporte marítimo en Punta Quilla se puede volver clave para la región más austral del país.

“Si bien las comunicaciones estaban complicadas, al día siguiente se informó a los dueños de los barcos, quienes se hicieron presentes. Se está trabajando en un plan de reflotamiento, ya bajaron los buzos para constatar las condiciones en las que están los mismos, y se pudo apreciar que no hay ningún tipo de derrame o fuga de hidrocarburos“.

“La empresa de salvamentos ya está elaborando un plan de reflotamiento que será presentado a Prefectura Naval Argentina que, posterior a su aprobación, estaría en condiciones para comenzar a reflotar esos barcos y ponerlos en condiciones, para tenerlos nuevamente en el agua operando” continuó.

Próximo año

Al referirse a las primeras gestiones para la agenda del año próximo, Uribe detalló sobre los diferentes trabajos proyectados para el 2026: “Tuvimos en Río Gallegos una reunión con todos los administradores de cada uno de los puertos de la provincia, donde ya se está elaborando un plan de trabajo para el 2026 que, por supuesto, incluye lo que ya se está diseñando para la temporada 2026 del calamar, que comenzaría en el mes de enero; esto también lo venimos trabajando tanto con la Secretaría de Pesca como con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social”.