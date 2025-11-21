Escuchá la noticia
Río Gallegos vivió este viernes una postal pocas veces vista: 59 autos de lujo marca Ferrari provenientes de la Ferrari Cavalcade Adventure 2025 hicieron una parada técnica en la estación de servicio de la circunvalación, rumbo a Tierra del Fuego. Lo que en principio iba a ser una escala breve se transformó en una auténtica fiesta popular, con familias enteras, fanáticos del automovilismo y decenas de niños y niñas que no podían creer tener a centímetros autos valuados en cientos de miles de dólares.
Desde temprano la estación se colmó de gente. “Hace años que somos fanáticas, anoche nos quedamos viendo Fórmula 1. Queremos ver qué modelos llegan”, contó una joven esperando con un mate rojo con el escudo de Ferrari. Los más pequeños también vivieron la jornada como un sueño: “
Me gustan los Ferrari y los Bugatti. Vine a verlos y me dieron una banderita”, dijo Gael, de seis años, mientras agitaba el estandarte rojo con el Cavallino Rampante.
Cómo fue el operativo para el ingreso a Río Gallegos
El despliegue estuvo coordinado por la
Agencia Provincial de Seguridad Vial, conducida por María Sanz, junto a Policía Caminera, Gendarmería Nacional y personal de Tránsito Municipal. Todo el trayecto desde El Calafate hasta la capital provincial se realizó con acompañamiento oficial y controles estrictos, luego del siniestro ocurrido días atrás en Neuquén.
“Decidimos encapsularlos preventivamente para garantizar la seguridad de todos. Desde Calafate hasta aquí respetaron la velocidad máxima de 110 km/h y no podían sobrepasar a los móviles guía”, explicó Sanz en diálogo con
Radio LU12 AM680 y La Opinión Austral, desde la estación de servicio. La funcionaria confirmó que se realizaron controles de alcoholemia en Calafate, en La Esperanza, en la circunvalación y se repetirían en Chimen Aike, antes de que la caravana retomara viaje rumbo al sur. También se advirtió a la organización que cualquier infracción habilitaría la retención del vehículo, situación que no llegó a producirse gracias al cumplimiento de las normas por parte de los conductores.
Patentes del mundo, motores de élite y colores que coparon la ciudad
El estacionamiento de la estación de servicio se convirtió en un museo rodante. A medida que los autos llegaban, la multitud se abría paso para acercarse lo más posible. Había Ferraris con
patentes de Estados Unidos, Alemania, Dinamarca, Tailandia, Mónaco y Chile, entre otras nacionalidades. Predominaron modelos de 8, 10 y 12 cilindros, en colores vibrantes: rojo, amarillo, verde, azul, blanco, negro mate y combinaciones especiales. Un dron sobrevoló el lugar mientras los vehículos formaban fila para sellar su “pasaporte” del evento, un registro obligatorio en cada punto de parada. “Es impresionante la variedad. Hay Michelin rodado 21 y 23, modelos únicos y algunos de colección”, detalló el periodista Carlos Zapico desde el móvil de Radio LU12 AM680.
La estación de servicio, convertida en un parque temático
Una Ferrari negra entra al sector de la estación rodeada de curiosos que fotografían el paso de los vehículos. FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL.
La sorpresa mayor llegó cuando varios pilotos descendieron de los autos para saludar y permitir que algunos chicos se subieran al asiento del conductor para sacarse fotos. “Muchos bajaron para hablar con la gente y posar. Los chicos estaban fascinados”, relató la cronista
Candela Márquez.
Mientras la organización intentaba ordenar a la multitud para permitir que los autos maniobraran y cargaran combustible, el entusiasmo popular crecía. Hubo banderitas, fotos grupales, videos, aplausos y hasta pequeños gritos cada vez que un motor rugía.
En un momento, incluso una Ferrari de color gris tomó una calle interior de tierra, generando sorpresa entre los presentes. El movimiento de los autos obligó al personal de la estación a reorganizar espacios para evitar riesgos entre los espectadores.
¿Qué es la Ferrari Cavalcade Adventure 2025?
El paso de estos superautos por Santa Cruz forma parte de la Ferrari Cavalcade Adventure 2025, una experiencia exclusiva que la marca italiana organiza para sus clientes más destacados del mundo. Se trata de un evento privado, por invitación, que combina turismo de lujo, gastronomía, paisajes naturales y conducción en rutas de diversa dificultad.
La edición Patagonia 2025 incluyó Bariloche, Villa La Angostura, Neuquén, El Calafate, Río Gallegos y finalizará este domingo 23 en Ushuaia. La inscripción, según estimaciones de la industria, rondó los
USD 98.000 por auto, incluyendo:
Ocho noches de hotel
Comidas premium
Vuelos privados
Traslados logísticos
Asistencia técnica Ferrari
Actividades recreativas
Regalos personalizados
La caravana combina vehículos de la gama actual con modelos icónicos y series especiales, lo que explica su enorme atractivo para fanáticos y curiosos.
De Río Gallegos a Tierra del Fuego: el tramo final
Luego de permanecer aproximadamente 2 horas en la ciudad, la caravana retomó la ruta rumbo al sur. Los móviles de Seguridad Vial, la Caminera y Gendarmería acompañaron la salida hacia
Chimen Aike, donde se realizó una nueva fiscalización antes de encarar el camino a Río Grande. El recorrido concluirá en Ushuaia, punto final de esta edición. Antes de partir, los pilotos saludaron a la multitud que seguía agolpada. Cada arranque, cada acelerada y cada guiño desde el interior de las cabinas despertó nuevos aplausos. Para muchos chicos, la imagen quedará grabada para siempre: una mañana en la que Río Gallegos se transformó en la capital patagónica del Cavallino Rampante.
La llegada de las Ferrari dejó mucho más que fotos: significó una experiencia colectiva, un encuentro entre generaciones, familias y fanáticos unidos por la pasión automovilística. El rojo Ferrari tiñó la ciudad, y la mezcla de emoción, curiosidad y asombro convirtió la escala en un evento que quedará en la memoria local.
“Es realmente un espectáculo para toda la familia”, sintetizó uno de los periodistas presentes. Y las imágenes lo demuestran: Río Gallegos vivió su día Ferrari.
