Río Gallegos vivió este viernes una postal pocas veces vista: 59 autos de lujo marca Ferrari provenientes de la Ferrari Cavalcade Adventure 2025 hicieron una parada técnica en la estación de servicio de la circunvalación, rumbo a Tierra del Fuego. Lo que en principio iba a ser una escala breve se transformó en una auténtica fiesta popular, con familias enteras, fanáticos del automovilismo y decenas de niños y niñas que no podían creer tener a centímetros autos valuados en cientos de miles de dólares.

Desde temprano la estación se colmó de gente. “Hace años que somos fanáticas, anoche nos quedamos viendo Fórmula 1. Queremos ver qué modelos llegan”, contó una joven esperando con un mate rojo con el escudo de Ferrari. Los más pequeños también vivieron la jornada como un sueño: “Me gustan los Ferrari y los Bugatti. Vine a verlos y me dieron una banderita”, dijo Gael, de seis años, mientras agitaba el estandarte rojo con el Cavallino Rampante.

Cómo fue el operativo para el ingreso a Río Gallegos

El despliegue estuvo coordinado por la Agencia Provincial de Seguridad Vial, conducida por María Sanz, junto a Policía Caminera, Gendarmería Nacional y personal de Tránsito Municipal. Todo el trayecto desde El Calafate hasta la capital provincial se realizó con acompañamiento oficial y controles estrictos, luego del siniestro ocurrido días atrás en Neuquén.

“Decidimos encapsularlos preventivamente para garantizar la seguridad de todos. Desde Calafate hasta aquí respetaron la velocidad máxima de 110 km/h y no podían sobrepasar a los móviles guía”, explicó Sanz en diálogo con Radio LU12 AM680 y La Opinión Austral, desde la estación de servicio.