La mañana de este viernes marcó uno de los momentos más esperados en las rutas santacruceñas: el paso de las Ferraris de la Cavalcade Adventure 2025, un evento automovilístico de alcance mundial.

Según pudo saber La Opinión Austral, alrededor de las 11:00 el primer grupo de autos ya había atravesado el paraje La Esperanza, a mitad de camino entre El Calafate y Río Gallegos, mientras que un segundo grupo se encontraba llegando al mismo punto minutos después.

El movimiento se desarrolla bajo un operativo de seguridad especial, encabezado por la titular de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, María Sanz, quien coordina junto con Policía Caminera y Gendarmería Nacional el acompañamiento de la caravana.

La velocidad máxima permitida para los participantes es de 110 km/h, y no se permite ningún desplazamiento que no esté incluido dentro del esquema de circulación custodiada.

Personal de la Agencia de Seguridad Vial encabezó el operativo vial para prevenir accidentes. Los autos llegando al paraje La Esperanza.

Gendarmería colaboró especialmente en la zona de Cuesta de Míguez, sobre la Ruta 5, donde se reforzó la vigilancia debido a la complejidad del trazado. El acompañamiento continuará incluso al llegar a la frontera con Chile, donde la caravana seguirá camino hacia Tierra del Fuego.

Expectativa en Río Gallegos

En la capital santacruceña, periodistas y familias se reunieron desde media mañana en la zona de la rotonda de la circunvalación, esperando el arribo de las 60 Ferraris que integran la edición 2025 de la Cavalcade Adventure.

El periodista deportivo Carlos Zapico, especialista en automovilismo y cronista de la espera, describió la escena: “11 de la mañana, estamos en la estación de servicio en la rotonda de la circunvalación de la ciudad a la expectativa de la llegada de las benditas 60 Ferrari que vienen desde la Villa Turística de Calafate… Se está reuniendo una buena cantidad de gente a la expectativa de lo que pase aquí en este viernes”.

Los autos que transitan por Santa Cruz son modelos de altísima gama, con motores V8, V10 y V12, pertenecientes a clientes provenientes de múltiples países. Sin embargo, debido al accidente ocurrido en Neuquén, donde una Ferrari despistó a más de 200 km/h, la circulación quedó estrictamente limitada: no pueden girar, acelerar, trasladarse ni realizar exhibiciones sin permiso oficial.

¿Qué es la Ferrari Cavalcade Adventure 2025?

La Ferrari Cavalcade es considerada una de las experiencias más exclusivas del mundo automotor, organizada por la propia marca italiana para un grupo reducido de clientes seleccionados por invitación directa.

Un evento único a nivel global

Encuentro privado : Solo participan clientes VIP invitados por Ferrari.

: Solo participan clientes VIP invitados por Ferrari. Turismo de lujo : Combina conducción, gastronomía, paisajes y cultura local.

: Combina conducción, gastronomía, paisajes y cultura local. Soporte técnico total : Ferrari coordina asistencia, logística y traslados.

: Ferrari coordina asistencia, logística y traslados. Multinacional: En cada edición hay participantes de más de 25 países.

En su modalidad Adventure, como la que recorre la Patagonia argentina en esta edición 2025, la experiencia se centra en territorios naturales de alto valor paisajístico, como Bariloche, El Calafate y Tierra del Fuego. En general, se utilizan modelos aptos para rutas exigentes, aunque también se incorporan superdeportivos emblemáticos.

El costo de participar

Aunque Ferrari no divulga oficialmente el valor de inscripción, se estima que la cifra supera las cinco cifras en dólares. En la edición Patagonia 2025, la inscripción fue de 98 mil dólares por auto, incluyendo:

Ocho noches de hotel

Todas las comidas

Vuelos privados

Traslados de los autos y ferris

Asistencia técnica completa

Actividades recreativas

Un regalo personalizado

Un desfile que también inspira

En ciudades como Bariloche o Esquel, instituciones educativas salieron a ver pasar la caravana, e incluso colegios como el Instituto Dante Alighieri compartieron actividades alusivas a la italianidad y la historia de Ferrari. El paso de los vehículos se transformó en un acontecimiento cultural, además de automovilístico.

60 unidades de la marca italiana Ferrari visitarán el glaciar Moreno.

De Neuquén al sur extremo: un recorrido con antecedentes

La presencia de la caravana en las rutas nacionales cobró notoriedad tras el accidente ocurrido en Neuquén, donde un vehículo perdió el control y terminó fuera de la calzada, dejando dos ocupantes heridos.

El ferrari visiblemente dañado luego de despistar.

El hecho motivó estrictos controles en Santa Cruz, donde los autos avanzan custodiados, encapsulados y monitoreados permanentemente para evitar maniobras riesgosas, sobrepasos indebidos o exceso de velocidad.

Camino a la frontera

Tras su paso por Río Gallegos, las Ferrari seguirán rumbo a la frontera hacia Chile para ingresar posteriormente a Tierra del Fuego. El operativo continuará hasta que el último vehículo salga del territorio santacruceño, garantizando un tránsito seguro y controlado.

Móviles de Seguridad de Santa Cruz aguardando la llegada de la caravan de Ferrari en La Esperanza, Santa Cruz.

La llegada de la Cavalcade Adventure 2025 marca un hecho inusual en la región: un despliegue automotor único en el mundo, pero también un desafío para las autoridades viales que buscan asegurar que la experiencia turística no comprometa la seguridad en las rutas patagónicas.