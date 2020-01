Pensá en tu hijo, Federico

Layla no sale de su casa. Hace semanas que se cuida de pasear a su bebé, ir a comprar o mostrarse con gente. Su ex, Federico D., padre del nene, la tiene amenazada de muerte y aunque hay una perimetral, no la cumple.

* Por Sara Delgado

– ¿Qué te gustaría decirle a tu ex para que te deje tranquila?

– Que piense en su hijo.

La pareja se conoció en enero de 2018 en Caleta Olivia y estuvo unida por dos meses, pero en septiembre de ese año volvió a juntarse y ella quedó embarazada. La relación era mala y empeoró con la noticia del bebé, del cual el hombre no quiso hacerse cargo.

“Pasé todo el embarazo sola, él se acercaba cuando tenía ganas y yo siempre lo dejaba. Durante todo el embarazo me amenazó y le deseó la muerte al bebé”, contó Layla (19) a La Opinión Austral, luego de que ayer su madre hiciera pública la situación que estaba viviendo, como persecuciones en vehículo, daños a los coches, mensajes donde amenaza con matarla y escraches en redes sociales desde cuentas truchas que el propio Federico (20) viene creando hace meses.

Layla cuenta que “casi en el octavo mes se quiso hacer cargo del bebé. Cuando nació le dio su apellido, pero estuvo los primeros veinte días y se quejaba, no le gustaba la paternidad y desapareció”.

Se volvieron a ver cuando el bebé fue internado por bronquiolitis, al mes y medio de vida. Para entonces ella ya había iniciado el juicio de alimentos con una abogada particular, pero Federico le exigió en el hospital que desistiera de ello y firmara un acuerdo extrajudicial que habían redactado sus padres, él un abogado reconocido en Caleta Olivia y ella, funcionaria judicial.

«Le mordí la mano para que me soltara y me tiré del auto”

“Le dije que no iba a firmar eso porque yo ya le había empezado a pagar a una abogada y que no me parecía, pero igual seguí vinculada por el bebé y el día que le dieron el alta lo llevé a la casa de sus papás para que lo conocieran”, relató luego la joven, que un día más tarde tuvo que ir a la OVD para denunciarlo y pedir una perimetral.

Es que, de vuelta a casa, Federico “me pegó. Estábamos en el auto y yo le dije que no quería firmarles ningún acuerdo, entonces arrancó y me agarró de los pelos. Quiso chocar contra un paredón porque decía que me quería matar, pero volanteé el volante, él me agarró el cuello y cuando disminuyó la velocidad, le mordí la mano para que me soltara y me tiré del auto”.

Desde entonces, la vida de Layla es miserable. “Me ve a mí o a mi mamá en la calle o en el auto y nos persigue, nos tira el auto encima, yo salgo con amigos a caminar y les manda mensajes que los va a matar. Lo bloqueé en todos lados y cada dos por tres hace cuentas truchas para amenazarme”, dice.

Durante este tiempo, el acoso se intensificó cuerpo a cuerpo y de manera virtual, llegando a crear perfiles de Layla en páginas de “escorts” (acompañantes) o denunciando ante grupos de protectoras de animales que las mascotas de su familia son maltratadas, lo que generó gran indignación en esos espacios.

“Subió fotos mías a una página de red de prostitución”

Layla tiene varias capturas de pantalla en las que se ven los mensajes que le escribió al padre de Federico para que hiciera algo “… no hay día que no nos joda Federico. El domingo le rompió los espejos retrovisores del auto a mi mamá, viene todas las madrugadas al departamento en donde ella vive y se pone a tocar la bocina, subió fotos mías a una página de red de prostitución, me viven llegando mensajes de cuentas truchas… le pido por favor que haga algo con su hijo…”, se lee, sin embargo, nunca obtuvo respuesta a este ni a ninguno de sus pedidos de auxilio.

Durante 2019 hubo 327 femicidios en Argentina, con una intensidad que alcanzó su pico el mes pasado con una muerta cada 27 horas, en más del 60% a manos de sus ex parejas, según el Observatorio de las Violencias de Género «Ahora Que Sí Nos Ven».

Si bien mucho se cuestionó acerca de los ‘escraches’ en redes sociales, Layla tiene denuncia y una perimetral que no le evitan ser ella quien está encerrada. Al menos puede gritar lo que le pasa y esperar que ahora, que el tema es público, alguien haga algo.