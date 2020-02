El ciclista santacruceño se coronó campeón de la categoría Open en el Terra Australis. El calafateño contó cómo fueron las cuatro etapas en la categoría más competitiva. Próximas competencias en agenda y la búsqueda de sponsors.

La semana pasada, Punta Arenas, Chile, recibió a los competidores del Terra Australis Mountain Bike Race 2020 que se desarrolló durante cuatro días. Fue la tercera participación para el santacruceño Facundo Pérez Costa, quien en 2018 fue tercero en su categoría y cuarto en la general y el año pasado fue segundo tanto en su categoría como en la general. En esta edición, volvió a superarse y se coronó en la Elite Open, la categoría más competitiva, y segundo en la clasificación general.

Pérez Costa se coronó en la Elite Open de Punta Arenas.

De regreso en Santa Cruz, en diálogo con La Opinión Austral, el ciclista señaló: “Antes eran tres etapas y el año pasado incorporaron una más. Inicia con un prólogo, consiste en un circuito corto de 12 kilómetros, el año pasado fue una vuelta, este año fueron dos, completamos 24 kilómetros, es una etapa que se caracteriza por ser explosiva, se inicia muy fuerte y se termina fuerte, prácticamente se anda al 150% toda la etapa. No se administra nada”.

El calafateño llegó a Punta Arenas con el tiempo justo, ya que estaba en Buenos Aires realizando un test para el que sólo hubo cuatro convocados por un entrenador italiano y el DT de la Selección Colombiana en Ruta, Sebastián Donadío.

El test consistió, explicó el deportista, “en tres tipos de pruebas que examinaban diferentes potencias y resistencia del ciclista. El primero fue un testeo de cinco repeticiones de 5” con diferente multiplicación en un rodillo donde analizaban los maximales de arranque. Después fue un testeo de 20’ donde analizaban mi FTP, que es la prueba de resistencia, sé que anduve muy bien porque me lo reconoció apenas terminé el ejercicio, me hacían análisis de sangre cada 2’ y me iban aumentando la potencia cada 2’. Fue un testeo de 1’ desde cero, era un testeo que tenía que arrancar al máximo y terminar al máximo. Obviamente arrancás fuerte y terminás cada vez más despacio”.

De acuerdo a los resultados, los ciclistas que realizaron el test podrían ser convocados para integrar un equipo.

La tercera

“No estaba con muchas ganas, pero dentro de todo pude hacer una buena performance”, apuntó sobre lo que fue el Prólogo donde finalizó quinto.

La Etapa 1 constó de 70,9 kilómetros con 1.600 metros de ascenso acumulado de 3 Morros a Club Andino. “Fue bastante dura, etapa reina le dicen porque es mucha subida. Ese día terminabas en una subida muy extensa, prácticamente como 40’ subiendo, pude escaparme con el campeón del mundo de máster Tomás Misser, pudimos escaparnos y hacer una buena diferencia en cuanto al tercero, cuarto y quinto, que eran grandes exponentes chilenos. Quedé segundo, se me escapó en el último tramo 20”, fue una gran etapa”.

El sábado en la Península de Brunswich se corrió la Etapa 2 que exigió 56 kilómetros constando de 1.400 metros de ascenso acumulado. “Tenía más posibilidades porque había bastante calle y es donde me destaco, el resto de los días era de mucho sendero. Salía a buscar la etapa, fue muy apretada hasta el final, tuve la suerte de definir y ganar la etapa”.

Por último, el domingo se desarrolló la Etapa 3 de 44 kilómetros, 1.600 metros de ascenso acumulado en Monte Fenton, donde fue quinto. “Quedaba sostener las distancias que ya había hecho. En el primer lugar de la general Tomás Misser estaba bastante firme, lo vi sin debilidades y no es mi terreno, en cambio sí es su terreno, él es campeón de descenso y XC, sabía que era muy difícil”, explicó Pérez Costa.

“Preferí tratar de mantener una distancia y cuidar mi primer puesto en la categoría Elite Open que estaba muy difícil, tenía unos contrincantes campeones de Chile, fue muy duro, los chilenos fueron al límite de inicio, a tratar de reventar, a ver quien abandonaba primero, fuimos los cinco muy apretados hasta el final (finalizó quinto), manteniendo la diferencia para quedarme con la categoría y lograr el primer puesto. Estoy muy feliz con el Terra Australis, no lo esperaba porque es un terreno donde no me siento cómodo, me sentí muy bien y estoy muy contento”.

Lo que viene

En El Calafate, Pérez Costa continuará entrenando pensando en el Campeonato Argentino de Marathon en Altas Cumbres a realizarse el 22 de marzo.

“Ya tengo el plantel con mi kinesiólogo, masajista y preparador físico, aprovecho para agradecer a Sinergia donde me están haciendo el seguimiento y preparación, me está ayudando un montón. También quiero agradecer a la municipalidad por estar siempre, al intendente Javier Belloni, a mi equipo Trek que me brinda una gran bici, un gran equipo, con muy buenos accesorios, indumentaria de primera calidad, para un corredor eso es muy bueno”.

Cerrando dio a conocer: “Estoy en búsqueda de sponsors, estoy diseñando mi nueva ropa, un conjunto con Trek. Los objetivos cada vez son mayores y el costo y el tiempo que requiere uno son mayores, si hay alguna entidad que pueda apoyarme, que esté dispuesta a apostar por un proyecto deportivo que está muy encaminado, bienvenido sea”.