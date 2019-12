Perincioli: “Estamos tratando de conseguir los fondos para el aguinaldo”

El ministro de Economía de Santa Cruz, Ignacio Perincioli se refirió al próximo pago de aguinaldos, en un contexto de cambio del escenario político. Opinó que los datos de pobreza que se dieron a conocer este jueves “son trágicos” y puso en valor que con el nuevo Gobierno Nacional no habrá “soluciones mágicas”, pero sí, a diferencia de Cambiemos, “nos van a atender el teléfono”.

Tras ser confirmado como ministro de Economía, Finanzas e Infraestructura de Santa Cruz, Ignacio Perincioli le dijo a LU12 AM680 que “es un orgullo que Alicia haya confiado nuevamente en mí”, y que no duda que los próximos cuatro años de Gobierno serán “mejores de los que terminan”.

Perincioli asumió el cargo en abril de 2018, tras la renuncia de Juan Donnini, después de la turbulencia de los dos primeros años de gestión de Alicia Kirchner.

“Al balance yo lo hago mirando los cuatro años como un todo y lo divido en dos partes: los dos primeros años muy difíciles, y después una recuperación que nos permitió ir mejorando en varios ámbitos”.

Para el ministro, la llegada de Alberto Fernández a la Presidencia es un aliciente, porque “más allá de lo que nos puedan ayudar con obras, ya el hecho de que tengamos una línea directa y nos atiendan el teléfono, cambia, porque la relación va a ser mucho mejor”, aseguró.

Aun así, no será sencillo. “La situación en la que asume Alberto es muy crítica a nivel económico, con lo cual, no esperamos ninguna solución mágica en el corto plazo, simplemente tener una relación fluida y que, en la medida que vayan saliendo obras nacionales, podamos volver a tener eso que hace cuatro años no tenemos y se genere empleo, con excepción de las represas, pero que también estuvieron dos años paralizadas”, argumentó el ministro.

Reclamos hacia Nación

Asimismo, al ser consultado por el programa ‘En el Tintero’ sobre las múltiples demandas que el Estado santacruceño inició contra el gobierno de la alianza Cambiemos, Perincioli mencionó que “las que estaban en la Corte, siguen, como el Fondo Soja y los DNU de IVA y Ganancias, además del que congeló los combustibles. Todas están en pie, pero no hubo ninguna resolución”.

De hecho, la Corte dijo que les daba 90 días a las partes para llegar a un acuerdo extrajudicial, que, de no suceder, permitiría que hubiese un fallo, sin embargo, esto tampoco sucedió, “no dijeron nada por ahora, así que supongo que estarán esperando que cambie el Gobierno”, supone Perincioli.

Pese a esto, el ministro reveló que, de todos modos “la gobernadora se juntó con Alberto por una serie de cuestiones que Nación les debe a las provincias, y para ver cómo lo resolvemos de acá en adelante”.

La Zona Franca de Río Gallegos está desde hace más de dos años con obra terminada y lista para inaugurar, pero en este punto tampoco se avanzó por discrepancias en sucesivas resoluciones de Aduanas y la AFIP. Sobre esto, el funcionario lamentó que “estos cuatro años siempre fueron un pasito para adelante y uno para atrás, nunca pudimos abrir. Se decía que, en diciembre, pero ya ni me acuerdo cuál es el trámite que nos dicen que falta, y ese es otro tema que esperemos que se pueda destrabar, porque nos va a motorizar la economía”.

Pobreza trágica

“Son trágicos, la verdad que es muy complicada la situación de todo así” dijo el titular del Gabinete Económico santacruceño cuando le preguntaron sobre los números de pobreza que dio a conocer este jueves la UCA y que ponen a quienes no llegan a fin de mes en el orden del 40,8% de los argentinos y argentinas.

“El tema económico es muy grave, la pobreza es muy grande. A mí que me toca viajar permanentemente a Buenos Aires y semana a semana se ve cómo hay cada vez más locales cerrados, más gente durmiendo en la calle”, agregó.

Finalmente, respecto del pago de aguinaldos para los más de 30 mil estatales de la provincia, Perincioli aseguró que “hoy (por el viernes) cancelamos todos los sueldos que faltaban y desde hace tiempo estamos tratando de conseguir los fondos para el aguinaldo, haciendo nuestro máximo esfuerzo para pagar en la fecha que corresponde”.