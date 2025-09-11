Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En un operativo que generó gran revuelo en la comunidad de la localidad de Perito Moreno, personal de la Policía de Santa Cruz llevó a cabo dos allanamientos en el marco de una investigación por amenazas calificadas contra contra el delegado del gremio UOCRA. Los procedimientos fueron llevados a horas de la tarde del miércoles 10 de septiembre en dos domicilios, pertenecientes al gremialista y a su pareja.

Los allanamientos están directamente relacionados con un incidente ocurrido días atrás, donde el delegado supuestamente amenazó y agredió a un joven, acusándolo de la desaparición de ropa deportiva perteneciente a su hermano. El caso ocurrió el domingo pasado a horas de la noche en una casa del pasaje Edmundo Águila al 752 del barrio 5 de Octubre. La víctima del hecho fue un joven de 24 años que, en ese momento, se encontraba con la novia.

El joven había denunciado en la comisaría local que alrededor de las 23:00 horas recibió un llamado telefónico del acusado, quien le exigió que saliera de su vivienda. Al salir, observó a dos hombres y una mujer en una camioneta. El delegado realizó un disparo al aire y posteriormente apuntó con el arma al denunciante y lo amenazó: “si no aparece hasta el martes la ropa deportiva de mi hermano, no va a ser solamente que te voy a golpear otra vez en la nariz”, para luego darle un cabezazo.

Patrullero afuera de una de las casas allanadas. (FOTO: POLICÍA DE SANTA CRUZ).

Según información obtenida por La Opinión Austral, los allanamientos se realizaron en los siguientes domicilios: en una vivienda que se encuentra ubicado en la calle Gobernador Moyano al 755, y es propiedad de una mujer cuyas iniciales son F.T.; y en otro domicilio situado en la calle Saavedra al 1461, propiedad de A.P. En la primera casa se obtuvo resultados negativos, mientras que en la segunda hubo resultados positivos, ya que se secuestraron elementos de interés para la causa.

Los procedimientos fueron ordenados por el Juzgado de Instrucción N° 1 de Las Heras, y contaron con la colaboración del personal de Leyes Especiales de la División Criminalística y de la División de Investigaciones (DDI) de Perito Moreno. Tras los allanamientos, se informó a la sede judicial interviniente sobre los resultados que fueron obtenidos. Una fuente consultada por La Opinión Austral reveló que los elementos secuestrados están “relacionados a un arma de fuego”.

Finalmente, según la información que se pudo obtener a través de fuentes policiales, en uno de los allanamientos se secuestraron elementos importantes para la investigación. Además, una persona de sexo masculino fue identificada y deberá presentarse ante la justicia para establecer domicilio. Mientras tanto, se conoció que la mujer fue trasladada a la dependencia policial. Sin embargo, dado a que en su casa no encontraron elementos de interés, no debió fijar domicilio.